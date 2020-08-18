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金曹：市場不擔心特朗普制裁阿里

【明報專訊】美國總統特朗普上周五（14日）再簽署行政命令，要求中國字節跳動必須在90日內出售或分拆手機應用程式抖音海外版TikTok的美國業務，最多再延長30天。之後一日，他在記者會被問到會否考慮禁制其他中資公司如阿里巴巴（9988），他回應說「是的，我們正檢視其他事情」。周一，恒指曾經反彈超過400點，最高見25,588點，收市升幅收窄只升164點或0.65%，收報25,347點，成交1287.6億元。科技股龍頭阿里巴巴及騰訊（9988）因憂慮特朗普對中國科技公司的繼續封殺而下跌。

特朗普早前表示禁止美國公司與微信海外版Wechat進行交易時，騰訊8月7日的引伸波幅明顯拉高，由36％拉高到46％水平，即期權莊家認為由當時高位560元風險增加，可以調整10%回到510元，當時最活躍PUT做480元及500元，表示期權投資者認為就算跌穿500元但480元相對支持較強，最近股價下跌到500元水平，引伸波幅也回落到32％，明顯已經釋放風險，暫時評估騰訊8月結算跌穿480元機會不大。今次或封殺阿里巴巴，令股價即日跌了4元或1.62%，但期權莊家開出的引伸波幅相對克制，並未見大幅拉升，維持在38％左右，比8月初46％更低，表示投資者並不太相信特朗普短期會立刻出重招對付阿里巴巴。風險可能要到9月之後才出現。以最新活躍期權PUT 230元及240元推測，阿里巴巴8月結算低於230元機會不大。現時估計特朗普的「清潔網絡」或美國國內資訊服務商「去中國化」的重點打擊是華為的高端芯片技術，有傳聞指如華為轉用高通的美國版5G芯片或可獲得批准訂貨。另外是完成抖音海外版TikTok的收購。再之後才是對付騰訊的微信通訊軟件和阿里巴巴的雲計算服務。

恒指上升收高於25,000點，活躍CALL PUT 區間也由之前23,800至25,600點調高到24,400至26,000點，9月則是24,000至26,400點。由於過去3個月皆見到24,000點PUT成交活躍，只要恒指引伸波不由現在22％大幅拉升上30％，估計短線跌穿24,000點皆會有不錯的支持，出現技術反彈。

股神買金礦股 金價一年目標2268美元

股神巴菲特旗艦巴郡披露，上季買入巴里克黃金（Barrick Gold），同時減持銀行、石油及航空股。黃金期權（GC）的引伸波幅是20％，表示一年一個標準差或68%概率上落20%，如以近期中技術支持位每盎司1890美元計算，一年目標價樂觀可見2268美元，石油的引伸波幅22.03％，比黃金稍高，以期權莊家開價，投資石油風險是稍高於黃金。

[金曹 期權制勝]

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