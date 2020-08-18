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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：金融科技龍頭 勢成下半年焦點

【明報專訊】周不時有財經新聞傳出某母公司擬分拆子公司上市，究竟何謂分拆上市？這就是將一個集團旗下的不同項目或不同子公司分開單獨在資本市場上市融資，母公司可通過控股形式繼續控制子公司。

分拆上市利母公司資產流動性

分拆上市可以改善母公司的流動性，子公司則具有相對更加獨立的財務，需要定期公布業績，如子公司屬於高增長業務，更加可以高市盈率定價，有助釋放潛在價值，母公司亦可以獲得大量套現收益，所以分拆上市往往給母公司帶來炒作題材。

近年內房經常把旗下物業管理分拆上市，如碧桂園（2007）市盈率4.8倍，子公司碧桂園服務（6098）市盈率高達70倍，價值得以釋放。

平保（2318）旗下網絡投融資平台陸金所，在2020年8月以2700億元人民幣市值位列《2020胡潤全球獨角獸榜》第四。陸金所旗下陸國際（香港）早前在香港取得第1類證券交易牌照，亦已獲得第4類就證券提供意見牌照、第9類提供資產管理牌照，可正式向香港地區所有客戶提供線上投資理財和財富管理服務，網上財富管理平台「陸香港」也即將推出。報道指陸金所已秘密申請在美國上市，集資額約為20億至30億美元，並計劃於今年內完成上市。連同阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團亦計劃在科創板上市，投資者對平安、騰訊（0700）和阿里等金融科技龍頭母公司的關注度定必在下半年增加！

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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