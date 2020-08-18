劉宇亮：金融科技龍頭 勢成下半年焦點

分拆上市利母公司資產流動性

分拆上市可以改善母公司的流動性，子公司則具有相對更加獨立的財務，需要定期公布業績，如子公司屬於高增長業務，更加可以高市盈率定價，有助釋放潛在價值，母公司亦可以獲得大量套現收益，所以分拆上市往往給母公司帶來炒作題材。

近年內房經常把旗下物業管理分拆上市，如碧桂園（2007）市盈率4.8倍，子公司碧桂園服務（6098）市盈率高達70倍，價值得以釋放。

平保（2318）旗下網絡投融資平台陸金所，在2020年8月以2700億元人民幣市值位列《2020胡潤全球獨角獸榜》第四。陸金所旗下陸國際（香港）早前在香港取得第1類證券交易牌照，亦已獲得第4類就證券提供意見牌照、第9類提供資產管理牌照，可正式向香港地區所有客戶提供線上投資理財和財富管理服務，網上財富管理平台「陸香港」也即將推出。報道指陸金所已秘密申請在美國上市，集資額約為20億至30億美元，並計劃於今年內完成上市。連同阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團亦計劃在科創板上市，投資者對平安、騰訊（0700）和阿里等金融科技龍頭母公司的關注度定必在下半年增加！

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]