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陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：壹傳媒股價爆升的反思

【明報專訊】上周一（8月10日）開市前，警方高調逮捕壹傳媒（0282）大股東及公司高管、派遣大批警務人員搜查公司旗下《蘋果日報》報館，導致股價連日大幅波動，不止成為城中話題，更成國際財經熱點新聞。

公司出現如此重大事件，市場預期壹傳媒開市後會大跌。事實的確如此，壹傳媒上個交易日8月7日收報0.09元，周一開市便是0.088元，很快跌至0.075元。但在上午收市前，事情峰迴路轉，該公司股份交易急增、股價急升；下午股份交易頻繁、股價持續上升，最高見0.400元，收市0.255元，成交額3.94億元，是公司上市以來最高；成交量14.4億股，為流通股份的2倍。但大時代的奇蹟只一天，周二股價續升，最高見1.96元，收報1.10元；成交量更急增至40.86億股，即是流通股份的5倍多；成交金額42.65億元，遠遠超過公司收市市值，更位列當天十大成交額股份。之後幾天，股份交易依然活躍，股價往下調整，但仍高過8月7日收市價。

過去10年，傳媒股不是投資者所愛，股價乏善足陳。壹傳媒在8月7日市值只有2.37億元，每天成交稀疏。一方面大股東持有七成多，流通股份不多；另外公司經營困難，業績很不樂觀。加上7月1日生效的《港區國安法》，該公司刊物及大股東都處於風眼。8月10日的大逮捕，公司股價跌一半也不奇怪。現在股價不跌反升，背後很值得探究。

周一早上，已有網友在連登呼籲手足買壹傳媒股份，以行動支持大股東和報紙。跟着有KOL在中午前發文及附上買股證明，頗多網友呼應。相信網上討論是引發周一下午的一波行情。壹傳媒突然多了這股「剛需」購買力，股價自然攀升。從周一的成交量看，這群擁躉的力量不可忽視。周二的狀况比較複雜，除了《蘋果日報》擁躉繼續入市，更多是即日鮮的炒家。精明炒家最樂見上市公司有故事及交投活躍，容易搭順風車。炒家行為既非內幕交易，也不是做市操控股價，這次機會是不賺白不賺。其實投資者因為支持壹傳媒政治立場或不滿警方高調大逮捕而買入，其志可嘉，但行為不理智，到頭來只益了炒家，及讓小股東趁機鬆綁。部分黃絲一買一賣賺了錢，不是長揸，更是說不過去，難自圓其說。

擁躉入市支持 實益了炒家

上市公司面對公眾投資者，經營目標是企業價值最大化。如果因為其他理想而犧牲公司價值，是有愧於小股東。况且公司上市有很多掣肘，會影響公司運作。香港政治環境風高浪急，壹傳媒如果要堅持立場，其實應該考慮新的股東架構及上市需要，例如公司私有化、股份由信託持有、股份大眾化、獨立董事會等等。壹傳媒高管們，可有長治久安的方案？

（利申：我沒有買賣過壹傳媒股份，但有訂閱《蘋果日報》及《壹週刊》電子版。戴頭盔聲明：我也有訂閱《人民日報》及《環球時報》電子版。）

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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