新加坡加碼453億 支援當地經濟

是次措施包括向未來6個月內增聘本地員工的公司，提供合共10億坡元（約57億港元）的補貼，公司40歲以下及40歲或以上的新員工，可分別獲25％及50％薪金補貼；同時將撥款3.2億坡元在消費券計劃，以刺激本地旅遊業；另提供1.5億坡元（約8.5億港元）以擴大對初創公司的援助。

王瑞杰表示，政府早前已承諾合共斥逾1000億坡元（約5663億港元）以支持當地商界及家庭，而是次推出的額外紓困措施，主要是用早期預算中未使用的部分支出作為資金，因此不需要再動用額外的國家儲備金支持。他又指，儘管新加坡設法控制疫情，但全球經濟「仍然非常疲弱」，因此當局必須繼續因應疫情變化，靈活調整有關措施。

新加坡正陷入技術性經濟衰退，據政府上周公布的數據，當地第二季GDP按季年率化後大跌42.9%，減幅高於官方預期的41.2%。

（綜合報道）

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