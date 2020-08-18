投資者替美大選無結果做對冲 憂年底股市大波動 以恐慌指數期權部署

美股三大指數昨晚表現各異，在波音領跌3.8%下，道指曾跌153點。市場憧憬內地推出新一輪刺激經濟措施，標普500指數炒高並升近今年2月創下的3393點歷史高位，一度見3387.59點，之後表現反覆。納斯達克亦在高位徘徊，高見11,094點。

市場關注特朗普可能不認輸

歐洲市場方面，德國DAX指數、法國CAC 40指數及英國富時100指數，則分別升0.46%、0.32%及0.61%。在美國上市的中概股則普遍上升，截至昨晚11時半，阿里巴巴及京東分別升0.4%及4.73%。

此外，距離美國總統大選尚有3個月，有報道指投資者正為可能出現的政治不明朗形勢，替年底市場出現暴跌落注防範。市場關注美國總統特朗普可能延遲選舉、干擾郵遞投票，甚至完成投票後多個星期，均未有清晰的投票結果。當中包括可能特朗普不認輸或跟拜登的票數太近。全球最大對冲基金橋水曾於上月份向客戶表示，要留意大選後沒有明顯贏家的情况，但是橋水發言人拒予評論。

《華爾街日報》引述SpiderRock Advisors首席投資官Eric Metz指出，客戶因應宏觀經濟問題及最近市場的上漲情况，為標普500指數由現水平至明年初下跌25%做事先部署。Capstone Investment Advisors LLC創辦人Paul Britton更指出，他們使用恐慌指數（VIX）期權，對冲大選沒有結果的風險，包括養老基金及退休基金客戶更已為可能的跌市，定下保險策略。

10月恐慌指數期貨溢價 近5屆最大

根據Trade Alert數據，最活躍的12月份看淡期權的行使水平定於2000點或2500點，相比標普500指數上周五收報3372.85點，有26%潛在跌幅。在今屆美國總統選舉前，市場在10月及11月份出現的波動可能更大，10月到期恐慌指數期貨較9月的溢價逾3點，是近5屆總統選舉前的最大溢價（圖）。

遠至明年1月合約也受影響

瑞銀證券衍生工具研究部主管Stuart Kaiser更指出，投資者相比過往四屆總統大選，在10月份的恐慌指數期貨下更多注碼。根據該行數據顯示，參與該段時間的期貨買賣，需要比過往付出以倍計的按金。同時，他發現遠至明年1月份恐慌指數期貨合約，有更多投資者參與，反映交易員預期市况在明年1月份會更波動。

（綜合報道）

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