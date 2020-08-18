舜宇中期多賺22%不派息

期內，光學零件事業收入按年增長約2.4%至38.64億元；手機鏡頭的出貨量按年增長約16.5%至約6.45億件；手機攝像模組的出貨量按年增長約24.9%至2.69億件。舜宇稱，集團將加大技術創新及提升產品的綜合競爭力，以進一步提高市場佔有率，並將提升成本管控能力，加大新事業的投入，開拓如機器人視覺系統、AR光學顯示、空間定位及多傳感器融合等市場。

早前發盈喜的丘鈦科技（1478）公布上半年純利按年增85.5%至3.36億元，收入按年增74%至88億元，毛利率按年增約0.1個百分點至約8.3%。

丘鈦上半年純利大增逾85%

期內攝像頭模組產品的銷售收入按年增長97%，但受疫情影響，該產品銷售數量按年跌約1.3%至18021萬顆，低於全年目標增幅，因此公司已將今年該產品的目標出貨量修改為「較上年度同比下跌不超過5%至增長約5%」。