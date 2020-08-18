經濟

舜宇中期多賺22%不派息

【明報專訊】舜宇光學（2382）昨公布業績，今年上半年純利按年增長約22.2%至17.49億元（人民幣，下同），不派息；收入按年增約21.1%至約188.64億元，主要受惠智能手機相關業務進一步發展；由於手機攝像模組毛利率升，整體毛利率按年增約1.1個百分點至約19.5%。

期內，光學零件事業收入按年增長約2.4%至38.64億元；手機鏡頭的出貨量按年增長約16.5%至約6.45億件；手機攝像模組的出貨量按年增長約24.9%至2.69億件。舜宇稱，集團將加大技術創新及提升產品的綜合競爭力，以進一步提高市場佔有率，並將提升成本管控能力，加大新事業的投入，開拓如機器人視覺系統、AR光學顯示、空間定位及多傳感器融合等市場。

早前發盈喜的丘鈦科技（1478）公布上半年純利按年增85.5%至3.36億元，收入按年增74%至88億元，毛利率按年增約0.1個百分點至約8.3%。

丘鈦上半年純利大增逾85%

期內攝像頭模組產品的銷售收入按年增長97%，但受疫情影響，該產品銷售數量按年跌約1.3%至18021萬顆，低於全年目標增幅，因此公司已將今年該產品的目標出貨量修改為「較上年度同比下跌不超過5%至增長約5%」。

相關字詞﹕光學零件 手機攝像模組 丘鈦科技 舜宇光學

上 / 下一篇新聞

財困富豪爭訟 「舖王」告毁約勝一仗 官指前人代張俊勇「賭癮大」 頒令凍結7905萬資產
財困富豪爭訟 「舖王」告毁約勝一仗 官指前人代張俊勇「賭癮大」 頒令凍結7905萬資產
波叔屢傳陷財困 遭追租1200萬
波叔屢傳陷財困 遭追租1200萬
A股回暖 恒指曾見3周高
A股回暖 恒指曾見3周高
人行投放7000億MLF超預期
人行投放7000億MLF超預期
藥明生物按年多賺63% 不派中期息
藥明生物按年多賺63% 不派中期息
長建賣葡項目「非慣常之舉」
長建賣葡項目「非慣常之舉」
煤氣半年少賺三成維持派息 港家庭用氣量抵消食肆影響 內地利潤跌3％
煤氣半年少賺三成維持派息 港家庭用氣量抵消食肆影響 內地利潤跌3％
中國生物科技：華昇籌備「港康碼」
中國生物科技：華昇籌備「港康碼」
京東次季賺56億 ADR曾升逾半成
京東次季賺56億 ADR曾升逾半成
聯想：居家工作帶動PC需求
聯想：居家工作帶動PC需求
吉利削全年銷售目標 股價挫6% 半年少賺逾四成 禁足令下出口大減
吉利削全年銷售目標 股價挫6% 半年少賺逾四成 禁足令下出口大減
投資者替美大選無結果做對冲 憂年底股市大波動 以恐慌指數期權部署
投資者替美大選無結果做對冲 憂年底股市大波動 以恐慌指數期權部署
日GDP年率挫27.8% 二戰後最大衰退
日GDP年率挫27.8% 二戰後最大衰退
新加坡加碼453億 支援當地經濟
新加坡加碼453億 支援當地經濟
陳茂峰：壹傳媒股價爆升的反思
陳茂峰：壹傳媒股價爆升的反思
張兆聰：內險股轉強 新華保險可小注
張兆聰：內險股轉強 新華保險可小注
劉宇亮：金融科技龍頭 勢成下半年焦點
劉宇亮：金融科技龍頭 勢成下半年焦點
金曹：市場不擔心特朗普制裁阿里
金曹：市場不擔心特朗普制裁阿里
薛偉傑：TikTok佈局歐洲謀後路
薛偉傑：TikTok佈局歐洲謀後路
技術取勝：丘鈦科技12元沽壓較大
技術取勝：丘鈦科技12元沽壓較大
金管局李偉文過檔港交所
金管局李偉文過檔港交所
雷軍首做直播帶貨 銷售額2.1億破抖音紀錄
雷軍首做直播帶貨 銷售額2.1億破抖音紀錄
劉思明：中石化整固後發力
劉思明：中石化整固後發力
周顯：壹傳媒上周勁炒 梅偉琛推論Webb減持
周顯：壹傳媒上周勁炒 梅偉琛推論Webb減持
湯文亮：吳三桂點解引清兵入關
湯文亮：吳三桂點解引清兵入關
疫情稍緩 十大屋苑半月破百宗 太古城新都城美孚新邨佔近半交投
疫情稍緩 十大屋苑半月破百宗 太古城新都城美孚新邨佔近半交投
青泰苑3房綠表首破600萬
青泰苑3房綠表首破600萬
瑧譽批預售 加入新盤戰
瑧譽批預售 加入新盤戰
智能地產平台疫下代理登記多去年四成
智能地產平台疫下代理登記多去年四成
葵芳信芳街舖2300萬沽 3年帳蝕200萬
葵芳信芳街舖2300萬沽 3年帳蝕200萬