吉利削全年銷售目標 股價挫6% 半年少賺逾四成 禁足令下出口大減

明報記者 陳子凌

吉利指出，疫情影響，銷量復蘇速度較預期為慢，加上全球宏觀環境仍存在短期不確定性，因此決定將今年全年汽車銷量目標從141萬輛下調約6%至132萬輛。據吉利早前已公布的7月銷售數據，今年首7個月吉利汽車總銷量63.57萬輛，按年少14%，以最新銷量目標計，已完成新目標的48%。

全年銷量目標降6%至132萬輛

受疫情影響汽車銷售、折舊及政府排放補貼政策退出的影響，吉利上半年純利大減43%至22.97億元（人民幣，下同）；收益為368.2億元，按年跌23%；毛利率則下降0.7個百分點至17.1%。上半年汽車銷量53萬部，按年跌19%，其中因為環球多國疫情下的禁足令使出口汽車銷量大跌49%至約2萬部。

吉利執董、母公司吉利集團總裁安聰慧表示，公司於6月及7月傳統淡季的銷售錄得雙位數升幅，過去汽車銷售於下半年為旺季，加上吉利將推出多款新車型，因此對能夠達到全年目標仍有信心。他預料，今年中國整體汽車銷售或跌一成，公司銷售可跑贏大市。

安聰慧稱，在疫情期間，產能利用率有影響，公司已按情况調整，最大程度減少影響。目前隨着銷量提升，相信產能利用率有更好的改變。

上半年汽車銷量53萬部 按年跌19%

安聰慧又表示，明年吉利將全面開放電動車平台架構，在電動及智能化發展上帶來更強競爭力。

至於市場上將加入新的電動車競爭對手，安聰慧表示，對新競爭者會持學習態度，同時亦會堅持公司發展方向，繼續以為客戶創造價值為目標。

吉利副主席兼母企首席財務官和常務副總裁李東輝則表示，下半年資本開支會保持研發費用高水平投入，在上半年研發佔收入6%，屬行業中的高水平，以確保公司在新能源、智能化等新戰略有領先地位。

另外，就吉利於科創板上市及與富豪汽車合併之事，行政總裁桂生悅指出，正按部就班推進科創板上市，至於與富豪合併，目前未有什麼新消息。