聯想：居家工作帶動PC需求

聯想上周公布次季業績，黃偉明說，從營運數字可反映軟件及服務業務的升勢，不少企業在購買旗下硬件產品的同時，亦會查詢及加配相關軟件及服務，以提升公司生產力；促使聯想的軟件及服務業務增長顯著。

疫情帶動數據業務增長

日前集團在分析員會議上提及，受惠於新常態，PC市場需求仍會穩定增長。黃偉明看好集團未來在日本的PC銷情，表示當地政府早前提倡「一人一電腦」計劃，相當於產生700萬台電腦需求，對集團而言是利好消息。黃偉明認為，PC不單指「Personal Computer」，而是「Personal Computing Device」，踏入5G新時代，有助企業加快營運數字化，有效利用數據去作更好的決定，對商業客戶的影響深遠。

疫情同時帶動旗下數據中心業務增長。黃偉明解釋，由於在家工作、學習成勢，令公用雲用戶及需求增加；當世界越智能化，產生的數據越多，集團將會按照國際各個地區的法規去處理相關私隱問題。

因應數據中心業務未來發展，黃偉明認為「中長期來說很吸引」，希望盡快提高市佔之外，也要控制相關營運支出，亦計劃從盈利較好的PC業務中，撥資發展數據中心業務。