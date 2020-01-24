經濟

京東次季賺56億 ADR曾升逾半成

【明報專訊】京東集團（9618）公布來港上市後的首份業績，次季收入按年增加33.8%至2011億元（人民幣，下同）；非公認會計準則純利錄得56億元，較去年同期多75%。京東零售集團首席執行官徐雷在業績會表示，「618購物節」出色表現反映2020年上半年中國消費壓抑。京東港股績前收報242.6元，微跌0.2%；「放榜」後美股一度升逾半成。

京東集團次季收入當中，日用百貨商品銷售收入按年多45.4%，錄640億元；服務收入錄得229億元，按年升36.4%。除息稅前、折舊攤銷前溢利（EBITDA）則錄69億元，按年增加56.82%。

徐雷表示，踏入第三季，部分商品如空調等，或會受天氣影響銷情，惟消費品、生鮮、健康、居家等商品仍見強勁增長，整個中國電商行業的滲透率上升，更多消費者轉向網上購物。

指更多消費者轉向網上

集團今年上半年錄得手機每日活躍用戶4.174億名，按年增加四成。但徐雷認為，國內主要電商平台的用戶均見增長，愈來愈多用戶在不同平台購物，相信京東仍有增長空間。

另外，京東旗下子公司京東健康與高瓴資本，就京東健康B輪不可贖回優先股融資簽訂最終協議，預期投資總額逾8.3億美元，預料今年第3季完成。

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