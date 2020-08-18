經濟

中國生物科技：華昇籌備「港康碼」

【明報專訊】中國生物科技服務（8037）公布，集團與華大基因合資註冊成立的華昇診斷中心，在香港提供醫學實驗室檢測服務。公司指，除了早前在香港設立一間新冠肺炎檢測實驗室，最近亦在香港額外設立及經營一間有16個氣膜的臨時實驗室，向香港市民提供新冠肺炎檢測，集團又提到，將「為香港發展健康碼系統做好準備」。

與華大基因合資註冊華昇診斷中心

公告指出，額外的實驗室每日可進行大約10萬次單管測試，華昇診斷中心之總檢測能力由每日3萬次增加至13萬次。截至今日，華昇診斷中心已經進行超過10萬次新冠肺炎檢測。政府早前在無招標下委聘華昇診斷中心承接新冠肺炎檢測工作，惹來輿論質疑。目前持華昇六成股權的中國生科，大股東為內地商人劉小林及香港金融界人士邱永耀，合共持有約68%股權。

此外，公司高級顧問、華昇董事長胡定旭則獲公司授予合共1,748萬股購股權。」

每日額外10萬次單管測試

此外，公告又提到，董事會認為，新設立的指定實驗室將會在新冠肺炎社區檢測及篩查方面扮演重要角色，並可配合政府之大規模新冠肺炎檢測計劃。

此外，華昇診斷中心亦為未來在香港發展健康碼系統做好準備。

不過，有關推行健康碼制度目前在港仍然有不少爭議，有輿論擔心市民資料會因此外泄，政府日前發稿重申，所有檢測都只會在香港進行，樣本與登記個人資料會分開處理，在完成檢測後便會銷毁，不會送出香港以外；參與檢測市民提供的個人資料，則加密儲存在政府數據中心的伺服器內，供衛生署或其他相關部門作防疫用途，個人資料及檢測結果會於計劃完成後一個月內刪除。

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