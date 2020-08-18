煤氣半年少賺三成維持派息 港家庭用氣量抵消食肆影響 內地利潤跌3％

明報記者 方楚茵

據集團公布，本港煤氣客戶數仍然微增0.8%至193.55萬戶，但煤氣銷售量仍跌3.9%至151.65億兆焦耳。下跌主要因防疫措施影響，入境旅客數目大幅減少，餐飲、零售、旅遊及酒店業皆受到嚴重衝擊，結業潮浮現，失業率上升，經濟收縮，工商業煤氣銷售量因而較去年同期下降。

新居入伙減 爐具銷售跌17.5%

住宅煤氣銷售量則由於在家居煮食及熱水用量增加帶動下而有所上升。而在疫情下新居入伙減少，市民消費意欲疲弱，亦導致本港爐具銷售量較去年同期下降17.5%。

煤氣內地燃氣及水業務的已調整息稅折舊及攤銷前利潤跌3.3%，至27.92億元。而香港業務的已調整息稅折舊及攤銷前利潤仍升1.4%，至26.56億元。

煤氣指出，新冠肺炎於今年首季肆虐全國，各市更在一月底封城，停工停產，但疫情於3月下旬逐步受控，全國陸續有序復工。連同集團旗下港華燃氣（1083），煤氣於內地的城市燃氣項目總數132個，今年上半年總售氣量約為124.5億立方米，按年減少4%，燃氣客戶則增加至約3058萬戶，增長7%

料本港客戶數目保持平穩增長

集團預期，2020年本港客戶數目將保持平穩增長。在第二季政府曾逐步放寬社交距離限制，公司亦於5月初推出計劃支援因疫情大受影響之餐飲業。但正當經濟出現復蘇迹象，7月初疫情卻在多個社區迅速蔓延，防疫措施亦須相應收緊，餐飲業市道再度轉差。

面對充滿挑戰之本地營商環境，煤氣指會採取開源節流、適度削減成本、優化作業流程等措施。

本地將採開源節流措施

但長遠而言，集團煤氣業務仍受惠房屋供應增加及工商業煤氣應用，預計未來數年將維持穩定而理想之發展。

至於日前曾傳出晚市禁堂食有望放寬，會由原來傍晚6時縮減兩、三個小時，即改為在晚上8至9時才禁堂食。不過消息未見刺激煤氣股價，昨煤氣高位僅11.4元或升1.8%，收市僅微升0.89%，收報11.3元，成交額2.14億元。