長建賣葡項目「非慣常之舉」

獲利11億元

長建與電能是於2015年合力以2.88億歐元（約25億港元）收購Iberwind項目，雙方各佔50%權益。據公告資料，Iberwind在葡萄牙擁有31個運作中的風電場，當中配置逾320台風力發電機，總裝機容量為726兆瓦。

李澤鉅解釋，指今次交易的獨特之處在於「買賣雙方對未來電力市場價格機制風險承受程度不同」，他又指出，Ventient Energy表明願意持續聘用Iberwind現時團隊，亦促使集團更容易接受今次「非慣常交易」。

暗示與電價機制有關

據長建及電能新聞稿指出，Iberwind現時按能源上網電價體制營運，分兩階段實施，於最初的15年享有固定上網電價，隨後7年則有上限封頂及最低價格保障。由2020年開始，Iberwind的高固定電價機制將陸續撤銷。於2027年起，Iberwind將全面按商業市場價格訂定收費。集團指出，商業市場價格機制電價「往往有較大波動」，變相再度強調今次集團出售Iberwind，是與未來電價機制變化有關。