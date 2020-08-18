經濟

長建賣葡項目「非慣常之舉」

【明報專訊】長江基建（1038）罕有地出售資產，集團及電能（0006）公布，向英國電力公司Ventient Energy出售旗下葡萄牙風電項目Iberwind所持各50%股權，公告未有披露交易作價，僅稱電能透過出售交易獲利8億元，至於持有電能約36%股權的長建，連同透過電能的間接獲利，合共錄得約11億元利潤。集團主席李澤鉅表示，出售資產並非長建政策，指今次交易「非慣常之舉」。

獲利11億元

長建與電能是於2015年合力以2.88億歐元（約25億港元）收購Iberwind項目，雙方各佔50%權益。據公告資料，Iberwind在葡萄牙擁有31個運作中的風電場，當中配置逾320台風力發電機，總裝機容量為726兆瓦。

李澤鉅解釋，指今次交易的獨特之處在於「買賣雙方對未來電力市場價格機制風險承受程度不同」，他又指出，Ventient Energy表明願意持續聘用Iberwind現時團隊，亦促使集團更容易接受今次「非慣常交易」。

暗示與電價機制有關

據長建及電能新聞稿指出，Iberwind現時按能源上網電價體制營運，分兩階段實施，於最初的15年享有固定上網電價，隨後7年則有上限封頂及最低價格保障。由2020年開始，Iberwind的高固定電價機制將陸續撤銷。於2027年起，Iberwind將全面按商業市場價格訂定收費。集團指出，商業市場價格機制電價「往往有較大波動」，變相再度強調今次集團出售Iberwind，是與未來電價機制變化有關。

相關字詞﹕李澤鉅 葡萄牙 電能 長建

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