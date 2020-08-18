藥明生物按年多賺63% 不派中期息

綜合項目286個 按年升28%

公司表示，期內繼續推進生物藥，尤其是新冠肺炎藥物的開發及生產。上半年公司綜合項目有286個，較去年同期升28%。後期（第III期）項目有19個，較去年同期增27%。期內12個項目由臨牀前開發項目，發展至早期臨牀開發階段。公司期內有1個商業化生產項目。各類項目中，後期（第III期）項目一般收益為2000萬至5000萬美元，商業化生產項目一般收益為5000萬美元至1億美元。

公司表示，正緊抓生產新冠肺炎生物藥及疫苗的商機，已經組織起相關團隊。期內公司引入超過10個新冠肺炎單抗項目至研發管線，並幫助客戶提交3個新冠肺炎抗體的IND（正式新藥臨牀）申報。

上周五恒指公司公布，藥明生物獲納入恒指，預計佔權重1.75%，變動將於9月7日生效。本報早前引述恒指公司數據計算估計，本次「染藍」可為公司帶來約27億元被動資金。藥明生物昨日收報169元，升4.7%。