經濟

A股回暖 恒指曾見3周高

【明報專訊】人民銀行昨日投放中期借貸便利（MLF）金額超過市場預期，A股延續上周五（14日）升勢，滬深300指數昨最高曾升至4838點，接近7月中A股回調前的4878點高位。港股早段亦在A股提振下揚升，中午最高曾見25,588點的3周高位；不過下午未能守穩，收市報25,347點，上升164點或0.65%，成交1228億元。分析指過去1個月港股表現相對弱勢，乏力突破，A股近期或有整固，不利港股走勢。

分析：A股近期或整固 不利港股

國指收報10,385點，上升1.16%，科技指數收報7075點，上升0.52%。北水通過港股通流入26.46億元。A股全面向好，上證收報3438點，升2.34%，深成指數收報4815點，上升1.88%，兩市成交升至1.15萬億元人民幣。恒指夜期變動不大，至晚上11時45分報25,404點，高水57點。

A股回暖，內地券商股做好，招商證券（6099）A股升停牌，H股則升13.19%，光大證券（6178）升7.22%，中信建投（6066）升6.98%。盈利與股市投資表現相關的內險股一同上升，新華保險（1336）升7.31%，中國太平（0966）升5.24%。另外，恒大（3333）前晚發布盈警預告淨利潤倒退46%，昨日急跌11.43%，康希諾（6185）與軍方合作研發的新冠肺炎疫苗獲發專利，昨升13.9%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，A股震盪1個月後再上高位（見圖），美股也接近2月時的歷史新高，相對港股在香港新一波疫情發生後受累，科技股亦出現整固，未能回到26,000點水平。他認為港股未能走出調整格局，在25,900點有相當阻力，A股在現水平或有回吐，到時恒指也會一同下調。

美團V彈 小米曾升近9%

恒指上周五公布成分股調整，美團（3690）大熱倒灶沒有入圍，早上低開4.82%見209.2元，不久即跟隨大市上升，收市下跌0.73%。恒指比重較預期為多的小米（1810）日內最多上升8.6%，收市升幅收窄至5.61%。另一隻新貴藥明生物（2269）上升4.71%，阿里巴巴（9988）續受美國可能制裁影響，低開1.7%後反彈乏力，全日下跌1.62%。葉尚志認為，美團和小米即將公布業績，因此染藍因素對股價影響較小，始終股價長遠是取決於業務表現。

上 / 下一篇新聞

財困富豪爭訟 「舖王」告毁約勝一仗 官指前人代張俊勇「賭癮大」 頒令凍結7905萬資產
財困富豪爭訟 「舖王」告毁約勝一仗 官指前人代張俊勇「賭癮大」 頒令凍結7905萬資產
波叔屢傳陷財困 遭追租1200萬
波叔屢傳陷財困 遭追租1200萬
人行投放7000億MLF超預期
人行投放7000億MLF超預期
藥明生物按年多賺63% 不派中期息
藥明生物按年多賺63% 不派中期息
長建賣葡項目「非慣常之舉」
長建賣葡項目「非慣常之舉」
煤氣半年少賺三成維持派息 港家庭用氣量抵消食肆影響 內地利潤跌3％
煤氣半年少賺三成維持派息 港家庭用氣量抵消食肆影響 內地利潤跌3％
中國生物科技：華昇籌備「港康碼」
中國生物科技：華昇籌備「港康碼」
京東次季賺56億 ADR曾升逾半成
京東次季賺56億 ADR曾升逾半成
聯想：居家工作帶動PC需求
聯想：居家工作帶動PC需求
吉利削全年銷售目標 股價挫6% 半年少賺逾四成 禁足令下出口大減
吉利削全年銷售目標 股價挫6% 半年少賺逾四成 禁足令下出口大減
舜宇中期多賺22%不派息
舜宇中期多賺22%不派息
投資者替美大選無結果做對冲 憂年底股市大波動 以恐慌指數期權部署
投資者替美大選無結果做對冲 憂年底股市大波動 以恐慌指數期權部署
日GDP年率挫27.8% 二戰後最大衰退
日GDP年率挫27.8% 二戰後最大衰退
新加坡加碼453億 支援當地經濟
新加坡加碼453億 支援當地經濟
陳茂峰：壹傳媒股價爆升的反思
陳茂峰：壹傳媒股價爆升的反思
張兆聰：內險股轉強 新華保險可小注
張兆聰：內險股轉強 新華保險可小注
劉宇亮：金融科技龍頭 勢成下半年焦點
劉宇亮：金融科技龍頭 勢成下半年焦點
金曹：市場不擔心特朗普制裁阿里
金曹：市場不擔心特朗普制裁阿里
薛偉傑：TikTok佈局歐洲謀後路
薛偉傑：TikTok佈局歐洲謀後路
技術取勝：丘鈦科技12元沽壓較大
技術取勝：丘鈦科技12元沽壓較大
金管局李偉文過檔港交所
金管局李偉文過檔港交所
雷軍首做直播帶貨 銷售額2.1億破抖音紀錄
雷軍首做直播帶貨 銷售額2.1億破抖音紀錄
劉思明：中石化整固後發力
劉思明：中石化整固後發力
周顯：壹傳媒上周勁炒 梅偉琛推論Webb減持
周顯：壹傳媒上周勁炒 梅偉琛推論Webb減持
湯文亮：吳三桂點解引清兵入關
湯文亮：吳三桂點解引清兵入關
疫情稍緩 十大屋苑半月破百宗 太古城新都城美孚新邨佔近半交投
疫情稍緩 十大屋苑半月破百宗 太古城新都城美孚新邨佔近半交投
青泰苑3房綠表首破600萬
青泰苑3房綠表首破600萬
瑧譽批預售 加入新盤戰
瑧譽批預售 加入新盤戰
智能地產平台疫下代理登記多去年四成
智能地產平台疫下代理登記多去年四成
葵芳信芳街舖2300萬沽 3年帳蝕200萬
葵芳信芳街舖2300萬沽 3年帳蝕200萬