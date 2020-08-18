A股回暖 恒指曾見3周高

分析：A股近期或整固 不利港股

國指收報10,385點，上升1.16%，科技指數收報7075點，上升0.52%。北水通過港股通流入26.46億元。A股全面向好，上證收報3438點，升2.34%，深成指數收報4815點，上升1.88%，兩市成交升至1.15萬億元人民幣。恒指夜期變動不大，至晚上11時45分報25,404點，高水57點。

A股回暖，內地券商股做好，招商證券（6099）A股升停牌，H股則升13.19%，光大證券（6178）升7.22%，中信建投（6066）升6.98%。盈利與股市投資表現相關的內險股一同上升，新華保險（1336）升7.31%，中國太平（0966）升5.24%。另外，恒大（3333）前晚發布盈警預告淨利潤倒退46%，昨日急跌11.43%，康希諾（6185）與軍方合作研發的新冠肺炎疫苗獲發專利，昨升13.9%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，A股震盪1個月後再上高位（見圖），美股也接近2月時的歷史新高，相對港股在香港新一波疫情發生後受累，科技股亦出現整固，未能回到26,000點水平。他認為港股未能走出調整格局，在25,900點有相當阻力，A股在現水平或有回吐，到時恒指也會一同下調。

美團V彈 小米曾升近9%

恒指上周五公布成分股調整，美團（3690）大熱倒灶沒有入圍，早上低開4.82%見209.2元，不久即跟隨大市上升，收市下跌0.73%。恒指比重較預期為多的小米（1810）日內最多上升8.6%，收市升幅收窄至5.61%。另一隻新貴藥明生物（2269）上升4.71%，阿里巴巴（9988）續受美國可能制裁影響，低開1.7%後反彈乏力，全日下跌1.62%。葉尚志認為，美團和小米即將公布業績，因此染藍因素對股價影響較小，始終股價長遠是取決於業務表現。