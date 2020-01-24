財困富豪爭訟 「舖王」告毁約勝一仗 官指前人代張俊勇「賭癮大」 頒令凍結7905萬資產

明報記者 陳偉燊

根據判辭，波叔於去年11月透過旗下高銀投資，向張俊勇協議以3.5億元購入持有美孚一個2萬呎巨舖的私人公司盛時置業，並支付7000萬元訂金，原定今年4月28日完成交易。

至今年4月，波叔要求取消交易並取回訂金，卻遭張俊勇拒絕並「殺訂」，其後張俊勇更在不足一個月內，口頭承諾以3億元轉售物業予另一買家，並收取3000萬元訂金，波叔因此興訟追討。

質疑借「殺訂」解決財務問題

杜官指出，雖然波叔一方在案中有責任提出證據，證明被告可能會耗散出售物業所得資產，但審訊時會同時考慮被告的不當之處及負債問題。他指出，張俊勇身負重債，過去兩年捲入1宗財務公司及3宗賭債追討，目前尚有2宗在處理中，涉款1900萬元，張俊勇明言，若資產被凍結，將嚴重影響財政狀况，無力應付原告追討款項。

判辭顯示，杜官多次對張俊勇陳述表示懷疑，包括張俊勇稱已用波叔支付的7000萬元訂金支付欠付按揭貸款，卻欠缺文件證明；以及對向另一名買家出售巨舖所得的3000萬元訂金去向保持沉默，但收到該3000萬元後卻與追債的財務公司即告和解等。杜官認為，有人不誠實及迴避問題，批評張俊勇是借「殺訂」解決個人財務問題，又指張俊勇自2018年下半年起沉迷賭博多次出事，甚至曾遭美國內華達州發拘捕令。

信鄧成波有能力履行交易

至於波叔要求取消交易，杜官指出，波叔一方質疑盛時置業2018年度帳目未獲適當處理及稅項撥備不當，加上在今年1月盛時被判補交348.1萬元欠稅連利息，卻未能提供付款證明，杜官認為都提供很強理據去取消交易。

此外，張俊勇在案中一直以波叔傳陷財困，質疑他無能力完成交易為由「殺訂」，杜官指波叔作為一個生意人兼大業主，擁有龐大的物業組合，雖然同時亦會有巨額債務，但相信他仍有足夠資產去履行交易責任，因此張俊勇指控並不成立。