強積金吼亞洲股票健康護理基金

明報記者 龍彩霞

由年初至今，以中國及大中華股票基金表現最好，約為8.74%，緊隨其後為亞洲股票(不包括日本)約為7.64%，而最差是歐洲股票及日本股票基金，分別是負10.32%及9.61%。如果以每月供款2000元，放在中國及大中華股票基金可獲2097.6元回報，但如果是放在歐洲股票基金則會虧損2476.8元。以上比較說明僱員應該定期檢視自己投資組合。

退休前應增加均衡基金

展望下半年會否仍然可以繼續亞洲股票基金呢？龐寶林認為，今年股債市都因為中美貿易戰及新冠肺炎在全球擴散而波動，現時市場雖然已消化以上消息，但疫苗未有面世，人們仍要保持社交距離，生產工作仍未正常化，股票基金會面對波動，不過也可以用平均成本法降低其波動性。

他指出，美歐等國政府預計疫情對經濟增長的影響，為挽救經濟也推出不少政策措施。雖然不少專家都指出強積金屬長線投資，惟對於快退休的僱員則須在退休前5年開始準備。龐寶林指，退休前可以加多一點均衡基金，以作防守策略，以保障退休時強積金累積資產不會因金融風暴等事件大減。

預計美匯指數85至88見底

強積金是中長線的投資，若即將退休的投資者希望以收息為主，則可以選擇高息、穩健的投資組合。他建議有能力承擔風險的投資者強積金組合可以股票為主。中美緊張關係升溫，如限制美元流動，除影響本港之外，亦令市場更快「去美元化」，龐寶林預計美匯指數今次跌浪或於85至88見底。在美國不顧通脹指標「放水」的情况下，以及預計特朗普為催谷選情，年底道指上望29000點；標普指數上望3600點。他認為準退休人士最重要組合回報平穩，但不建議將組合全部轉移至債券基金，因為債券基金孳息率趨跌，不少央行利率已減無可減，故準退休人士宜分散投資。

還有起碼10年才退休的僱員則可以進取一點。今年投資建議新舊經濟股交替，特別是恒指公司將阿里（9988）等科技股納入恒指，上升潛力大增。不過他看好內地股市估值低，即使只是「追落後」，回報也甚為可觀，而且內地股市剛剛轉勢，故中港股市下半年繼續是市場焦點，他建議風險胃納較高的年輕人可以透過平均成本法分注入市。累積部分除可考慮買入中國股票基金(佔組合60%)，健康護理基金則佔投資組合的20%，其餘可以放在均衡基金，以平衡投資風險。

強積金成員帳戶 次季平均增2.29萬

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，「隨着市場在第二季反彈，每位成員的強積金平均帳戶結餘增加了2.29萬元，這是過去5年以來最大的季度升幅，但強積金成員需要注意一些固有的偏差。較集中於股票基金的強積金計劃在第二季的投資表現，比較多元化的強積金計劃的投資表現優勝，這亦在一定程度上解釋了為何較小型的強積金計劃在第二季的投資表現相對於較大型的強積金計劃來說表現較佳。」

叢川普還告誡強積金成員不要為此作出倉卒決定，「強積金計劃的真正價值不是在於短期的投資表現或收費，強積金是終身的，優質的服務、多元化的基金選擇和創新的技術都有助於提升成員對強積金的體驗。較大型的強積金計劃應該擁有更多資源來支援成員，因此，儘管短期內投資表現可能較為波動，但長線不僅要考慮投資表現及收費，還要考慮服務質素。 」

龐寶林則認為，投資經歷很多周期，例如1997年股災、2008年金融海嘯，「遭遇大的問題時先要買入股票，大家都不敢入市的時候，就是馬上見底的時候了……疫情下，打工仔對強積金戶口的檢討要更加頻繁，時刻關注市場及政策的改變。」

[退休綢繆]