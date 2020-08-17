第一城均呎1.6萬年半新低

明報記者 歐陽慧恩

美聯聯席區域經理翁凱傑指，現時買家入市態度審慎，即使正處於暑期旺季，但無論買賣及租賃均兩閒，氣氛淡靜下促使部分業主降低叫價。屋苑最新成交為48座高層A室，實用284方呎，2房間隔，原由一名區內活躍投資者持有，因業主有意減持手頭物業，故於上月起以530萬元放盤，但因租客尚未遷出，未能安排買家睇樓，至近日終減至510萬由上車客承接，成交價較市價低約5%。原業主則於2014年以323萬元購入上址，帳面獲利187萬元或58%。

逸瓏園3房1330萬 5年蝕逾百萬

美聯區域營業董事張詠思指，西貢逸瓏園2座中高層H室，實用986方呎，屬3房1套連儲物房及工人套間隔，以1330萬元易手，為屋苑本月首宗二手買賣，實呎13489元。原業主於2015年以1386.12萬元購入，帳面蝕約56.12萬元，若連同使費計料實蝕逾120萬元或逾8%。

昌盛苑綠表實呎7523元 今年新低

此外，美聯業務董事葉劍威表示，粉嶺昌盛苑C座低層5室，實用650方呎，3房間隔，原業主早前叫價525萬元於未補價市場放售，經議價後，以489萬元獲綠表客承接，實呎7523元，成交價為屋苑同類戶今年新低、呎價則屬屋苑今年新低。原業主2000年以107.94萬元未補價購入，帳賺381.03萬元或約3.5倍。

影岸‧紅法院令盤2100萬易手

不過，東涌影岸·紅則逆市錄得高價成交，美聯高級分區營業經理吳惠斌指，屋苑B座高層複式戶，實用1408方呎，3房1套間隔，連天台526方呎，設內置樓梯連接天台，為屋苑優質戶，因內地背景業主欠債，單位由法院頒令出售，以2100萬元獲自用客承接，實呎14915元，成交價為屋苑新高。原業主2008年1480萬元購入，帳面升值約620萬元或42％。

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