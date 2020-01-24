KOKO HILLS高層遠眺郵輪碼頭

明報記者 歐陽慧恩

攝影 朱安妮

樓花期約26個月的KOKO HILLS，位於茶果嶺茜發道，步行往藍田地鐵站只需約5分鐘，而且鄰近麗港城，生活配套齊備。項目單位實用面積介乎345至2024方呎不等，標準單位涵蓋1房至4房雙套房連工作間及洗手間，戶型多樣，其中2房及3房數目共佔約八成，1房單位則不足一成；另外，特色單位亦有35個，佔約8.5%。由於項目位處高位，部分單位料可享啟德郵輪碼頭海景，成為樓盤其中一個賣點。

主打大中型單位 吸換樓家庭客

發展商早前開放兩個示範單位，其中一個以2座18樓E室為藍本的示範單位，實用737方呎，為2房1套間隔，發展商亦特別安排該單位連同示範單位同樣裝修及家俬出售。其中單位大廳用色鮮明，外連露台。廳區特別劃出一個休閒空間，以飾櫃分隔，擺放了一張舒適的坐椅，可作閱讀或休息之用。單位採用傳統梗廚設計，一系列廚櫃和工作枱呈L形，並配備雙煮食爐及一系列西門子電器。

3房分4類 戶型選擇多

單位其中一個睡房設計成兒童房，用色溫暖柔和，擺放了碌架牀、衣櫃和遊戲枱，中間騰空位置可讓小朋友玩樂。至於主人房方面，設計用色則貫徹大廳風格，富有時代感，有充裕空間擺放衣櫃和梳妝台；套廁外連工作平台，增加室內空氣對流。

發展商另有一個2房示範單位，屬5座18樓D室交樓標準，實用465方呎，採開放式廚房設計，同樣配有西門子煮食爐、洗衣乾衣機、雪櫃等煮食用具和家電。客飯廳呈長方形，外連露台，空間算闊落。主人房和客房間隔均四正實用，窗戶接近落地，有助增加室內光線。單位浴室不設窗戶，但鏡櫃內藏有多個安裝燈飾，既可點綴也令浴室更光猛。

單位戶型多元化，2房分為開放式廚房和梗廚兩種，3房則有純3房、3房1套、3房1套連儲物室，以及3房1套連工作間及洗手間，共4種戶型，可配合不同買家需要。另外，4房單位全數屬1300方呎，發展商早前已表明該類單位或會和特色戶一樣以招標形式出售。

原址為舊礦場 會德豐63億投得

KOKO HILLS所在地點，原為高嶺土礦場，但1990年代已經停運，其後一度成為電視台拍古裝或民初劇的外景熱門場地。

2013年政府將其中部分用地轉作私人住宅及資助房屋用途，2016年由會德豐（0020）以63億元投得項目地皮，以項目總樓面約82.65萬方呎計，每方呎樓面地價約7729元，當時發展商預料整個項目總投資額約100億元。項目的第二期近月已入紙申請預售樓花同意書，共涉82個單位，料將緊接推出市場。至於高嶺土礦場2期用地已撥作公營房屋，料提供約1000伙。

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