李志成：熱錢追磚頭 豪宅續吸金

資料顯示，7月份售出約1162個單位，按月跌約17.6%；然而，月內大額豪宅物業逆市上升，當中逾5000萬至1億元按月增加約89.5%，逾億元更急升約1.33倍。數據反映，雖然在疫情陰霾下新盤銷售按月略為減少，但「抗疫力」高的豪宅仍然看高一線。

另一方面，大碼豪宅供應緊絀，但市場需求龐大，帶動豪宅交投表現。根據差餉物業估價署數據，截至2019年底，不包括村屋下，全港私人住宅共有逾120萬個單位，其中E類單位僅約2.75萬個，佔全港私人住宅僅約2.3%。不少人心儀的洋房全港更只有約1.93萬間，僅佔全港約1.6%。豪宅供應少之餘，業主持貨力亦強，較為惜售，放盤更是買少見少。

豪宅市場除了本地客外，亦有外來及內地大手買家入市。根據稅務局數字，上月涉及公司客或非本地買家的BSD成交錄79宗，比今年6月大升49%，並為今年1月錄得81宗後的半年高位。數字主要反映疫情第三波爆發之前，樓市氣氛漸入佳境，外來買家趁勢來港入市的情况，足見市况略好轉下，豪宅即受大批實力買家追捧。雖然目前市况充斥中美角力、疫情反覆等不明朗因素，不過近日豪宅市場仍承接不斷，預計未來豪宅走勢靠穩向好。

香港置業行政總裁

[李志成]