布少明：豪宅回暖 疫後交投勢升

疫情未止加上中美角力持續，最近市場連錄不少豪宅減價成交。然而，豪宅市道真的正在轉弱嗎？據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，7月份合共售出約1162個單位，按月跌約17.6%，惟大額豪宅物業交投逆市向上，當中逾5000萬至1億元的成交按月急增近90%，逾億元成交更急升約1.33倍，創今年次高水平，反映豪宅出現資金流入的迹象；相反5000萬元或以下卻減少，兩者表現背馳。上述數據顯示，豪宅交投正回暖。其實新近多個現樓豪宅新盤均有價有市，反映不少具實力的買家，正「真金白銀」地追購此類較矜罕的盤源，市場所謂「走資」之類的說法看來站不住腳。

不排除租金有回調壓力

假如樓市氣氛不再惡化，相信疫情過後，屆時內地客重臨，豪宅市場交投可望跑贏大市，彈升可期。另一邊廂，疫情大大扭轉本港樓市「常規」生態。猶記得過往多年，甫一踏入租賃旺季，不少藍籌屋苑租盤均獲內地學生高價搶租，今年由於疫情問題，內地生租客銷聲匿跡，導致搶租狂潮不再。隨着第三波疫情爆發，樓價最近持續微調，加上不少新盤陸續入伙，市場租盤供應漸漸增加，而且租務需求不及以往，不排除租金升勢或會略為放慢，甚至有回調壓力。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]