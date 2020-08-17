廖偉強：少貨投資者應趁低吸

從事地產行業，筆者的興趣當然在於投資地產物業，對任何類別的地產項目都會留意。物業類別當中，工商舖項目的跌幅比較明顯，住宅因為基於市場需求，加上長期供應不足及低息環境，故這兩年間雖然飽受中美貿易戰、社會事件及新冠狀病毒等不利因素衝擊，住宅樓價都能平穩不跌。至於工商舖類別，因為各行各業受到上述利淡因素影響，加上目前疫情仍未受控，封關措施持續，導致遊客來港受阻，本地消費不足支撐，大部分行業的生意極之難做，導致工商舖的價格及租金急挫！

在地產代理行業工作多年，筆者認識不少市場上的投資者，往往能收到業主減價的信息，亦會推介比市價為低的筍盤予熟悉的投資者，但很多時他們的表態都是暫作觀望，原因是手上仍然持有一些貨源，所以大部分投資者只是作隔岸觀火。

筆者經常提及，如果找到切入點，任何時候都是入市良機，投資者若手持大量現金，亦沒有太多貨源積壓，目前就是在市場搜尋平貨的時機，能夠做到低價位的切入點，當市况回穩重拾升軌，就能賺取豐厚的差價，時機便會創造出新一代的投資者。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]