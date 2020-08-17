陳永傑：樓市料先軟 疫後爆上

本港樓市雖然受到疫症困擾，表現尚算平穩，今年3月份全球股市大幅下挫，港樓樓價及成交大致平穩，表現比較股市好。4月份靠穩，5、6月份樓價續有所進帳，除了零售業等慘淡之外，其他行業略有改善。5、6月份樓價穩中有進，連升兩個月，成交則有比較明顯反彈。

7月份，可惜爆發第三波疫情，中招人數明顯增加，政府限聚令、限食令加緊防止人群聚集，飲食業生意大打折扣，旅遊零售業亦繼續慘淡，市面一片蕭條。筆者估計8月份樓價會向下調整0.5%至1%，反映本港經濟面對的困難。

為什麼樓市不會因疫症出現明顯跌幅，全因過去十年以來，港府在樓市實施種種樓市印花稅辣招，使到樓市內的炒家完全消失。無炒家的樓市，大部分都是長線投資者，按揭息率又低，需要緊急套現的業主不多，樓價相對穩定，不會像1997年亞洲金融風暴時樓市暴瀉。

疫情倘受控 樓市會明顯反彈

8月及以後的樓市，視乎疫情發展情况，尤以二手樓會面對比較大的壓力，因為普遍存在業主及買家不肯睇樓的阻滯，令成交及樓價微跌。辣招仍會繼續發揮作用。在欠缺炒家之下，樓市暴跌的機會比較小。如果疫情受控，相信未來樓市會有明顯反彈。金價在近月大幅上升，升越每盎司2000美元，已是例證，因黃金與住屋同是實物資產。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]