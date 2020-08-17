湯文亮：要求減租需有誠意

業主無租收 銀行勢追數

我們經常在報章睇到租客話業主無良，不肯減租。其實，不少租客都是實力雄厚，比小業主高出不知多少倍，他們不是要求業主減租，而是要業主免租，好似零售管理協會公開表示要求業主免收底租一年，我問過一個有關係的人，業主如何面對銀行的質詢，銀行甚至因為冇租金收入而向業主追數，答案連我都嚇一跳，對方竟然話這是業主的問題，如果業主沒有問銀行借錢，就唔會被銀行追數。

租客老闆不願「紆尊降貴」

同事問點解租客老闆不願意直接請業主減租，而只是叫助理級伙計代勞，我認為最少有兩個理由：第一是租客老闆真接同業主講減租，或者會被業主話這是合約精神，雙方都要遵守，但倘若租金上升，唔通業主又會合約未過就要求加租？派一個助理級職員同業主講減租，職員是不會理會什麼合約精神的，減租是唯一使命，他們只會對自己老闆負責，其次是很多業主都是小業主，租客比他們實力不知大多少倍，同小業主傾減租，租客老闆會覺得「紆尊降貴」。所以，很少租客老闆會親自傾減租，租客唔夠誠意，成功的機率當然是低很多，不能夠將責任全部推卸落業主身上。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]