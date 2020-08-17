經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：中電領展或再成避險股

【明報專訊】2018年年初，中美貿易戰剛剛開打時，我建議大家買公用股及房託避險，公用股與房託賺的全是當地的錢，業務與貿易戰拉不上關係，而且收入穩定。結果，2018年中電（0002）股價由年初的70多元升至90多元，領展（0823）更強，由60多元升至90多元。

但是，當中電與領展股價狂升之後，股息率相對的也大幅下降，慢慢地也失去避險的作用，吸引力失去，再加上升幅過大，最終都不免面對短炒的股民套利出售的壓力，任何股份只要股價升得快，就一定吸引到一大群短炒的股民進場，把原本應該長期持有的收息股當炒股來炒。炒的人多了，當股價無力再升而回跌時，往往也跌得很快，再加上中電於海外的投資出現虧損，領展則面對香港社會運動及新冠肺炎的雙重打擊，結果，基本上全都打回原價，中電回跌至2018年年初起步時的70多元，領展則回復至60多元，兩年多來把中電與領展當炒股來炒的股民幾乎全都有虧損。當時，當中電與領展股價不斷炒上時，我也曾經告訴大家，股價炒高就相等於股息率下降，收息的吸引力下降了。

今年年初，中美之間簽署了首階段貿易協議，中電與領展就更加沒有了避險的作用。不過，近一段日子，特朗普在選情告急之下，不斷地攻擊中國，封殺令一個接一個，新的一場科技戰、金融戰開始了，也許，又到了要尋求避險股的時候了。目前，中電股價回落至2018年年初水平，股息率超過4厘，應該再度有了收息避險的概念。

領展因為受到新冠肺炎的影響，租金收入大減，同時，資產價值經重估之後出現虧損，幸好，資產重估的虧損不是現金收入的減少與虧損，領展依然有不錯的租金收入可以用來派發股息；因此，目前領展的股息率也同樣達到4厘以上，比中電高一些。

內地物管教育股也可避險

要尋找避險股，不單單是公用股與房託，內地的物業管理股、教育股及百分百不依賴美國科技的內需股也可以考慮。不過，記住避險不是炒作，不要期望股價短期內炒上，如果任何自己為避險而買入的股票股價急升，就不再是避險股了，可以考慮止賺，免得像過去中電與領展那樣由避險股變成炒股，結果炒爆了。不過，7月20日中共政治局為未來中國經濟發展定下了大方向，即加強內循環再配合雙循環，這個新政策也提供了不少的投資機會。

此外，大家也不妨留意《明報》財經版資深主編陸振球與香港奧國經濟學院院長王弼將在本周四（20日）開辦一場視像投資研討會，這是一個很好的機會聽一聽兩位專家如何在目前的亂局中反勝(詳情及報名請登入 ：https://link.mingpao.com/64594.htm )。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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