王弼：捕捉標指期貨「習慣」炒即日鮮

到歐洲時段，就算ES跌幅擴大，到美股開市時，買盤便會湧現，很快就把跌幅收窄，到中段時分，往往倒升，但暗湧有可能於尾市一小時出現，收市倒跌也說不定，但很快（許多時只是24小時內）就會出現恐慌性購入，再創新高。按着上述「習慣」，如果投資者能趁亞洲跌市時買入ES，在美市中段沽出，最近應有不俗回報。

特朗普不難預測 美股有恃無恐上升

說到美股習慣地上升，大鱷索羅斯就解釋了兩大因素，一是聯儲局加財政部不斷拋出支持股市的方案；另外，他也預期特朗普會於11月美國大選前宣布成功研發疫苗。疫苗究竟有沒有效用，根本不重要，正如以前的流感疫苗，大家都知道不會百分百預防流感，不過公眾需要一個「信仰」，原來眼前的病可以防禦，又有藥可醫，他們就會放心恢復正常生活。

其實，世界各地不少醫生有說，Hydroxychloroquine（HCQ）加鋅其實對醫治新冠病毒感染頗有功效，如於病症初期服用，特別有效，不過美國FDA就是不批其治療新冠病毒的治療。有說因為HCQ是舊藥，售價廉宜，大藥廠賺不到錢，難得遇到疫情製造了全球恐慌，到口的肥肉怎會吐出來？所以誓死反對HCQ，寧願全球封城等待疫苗。

也許是這樣，索羅斯才夠膽預言侵叔會於不久後宣布成功開發疫苗，因為如果所謂疫情只不過是一場戲，侵叔這位專業演員按劇本行事，事情便不難預測，亦因此美股才有恃無恐的上升。

奇怪的是，雖然索羅斯預測美股上升有其道理，自己卻不參與，理由是他已經把個人的炒股心法透過其著作《金融鍊金術》公諸於世，相比他人，自言再沒優勢。這明顯不是真心話，因為索老沒可能不知道，目前美股的升勢，是由於無限QE和疫苗帶動，但升勢可以因其他震盪而終止，正如疫情以前，美股不斷上升，也是因聯儲局印鈔和經濟好帶動，當時又有誰預測到一個疫情，可以在一個月內把股市打冧三成？王弼的見解是，自從去年社會事件以後，什麼都有可能發生，大家不要漠視台海和南海的風險。

不要漠視台海南海風險

「天下大亂，形勢大好」是毛主席的名言，侵叔礙於民調落後，大打中國牌是意料之內，對於投資者，天下大亂又如何取利？4月時，當全球被原油價格做出負37美元嚇得目瞪口呆的時候，我就說這是買入油股的最好時機，本欄推介的西方石油(OXY)，由當日的12美元水平，升至6月8日的24.5美元，本欄亦於當日大標題建議換馬至VISA。

老土講句，兵荒馬亂，有危便有機，獲《明報》邀請，與陸振球聯合舉辦Webinar尋找機遇。大家都知道，球叔的圖表短炒非常獨到，王弼在作長線入市或出貨決定時，參考球叔的分析，往往都可以捕捉到較低的入市位或高位沽貨，8月20日(本周四)的Webinar，期待跟球叔再切磋。

（詳情及報名 : https://link.mingpao.com/64594.htm）

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]