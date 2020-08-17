何濼生：中國經濟韌力靠四大法寶

這2%至3.5%的增長其實來之不易。中國今年除內受疫情影響，外受環球經濟低迷拖累，還要面對美國對中國的全方位極度打壓。

美國除了針對中國最出色的企業而制定所謂實體清單予以極限制裁外，還以金錢利誘美國企業把中國的業務遷回美國或到東南亞其他地區，美國還伙同盟友圍攻中國。此外，今年華中水災嚴重，對工業農業乃至服務業都相當不利。

外圍經濟慘淡 料3.5%增長是上限

在這樣惡劣的景况下，居然能突圍而出，錄到正增長，實在非常難得。

當下的問題有二：一，如何解釋中國至今為止的突出表現？二，中國未來展望又如何？

中國的經濟顯現出非比尋常的韌力，其實靠四個法寶。一是團結，齊心抗疫使國內在很短時間內從不安全之地變成全球最安全之地；二是互聯網和人工智能發揮了很高效的補救作用；三是漸趨完善的基建，除把水災的破壞減低，也支持了經濟；四是政策的積極作用。

這四個法寶是世人皆見的，無法騙人的。基於此，外資對中國信心有增無減。今年第二季，中國錄得8.4%的外來投資同比增長。6月份來自新加坡的FDI增加了7.8%；來自美國的FDI增加了6%。看來，資本的去向還是比較理性的。Tesla大舉投資在上海設廠，破土不足一年已開始生產，而第二期的擴張又密鑼緊鼓進行。Tesla的股價更屢創新高。

四大法寶難取代 外資信心有增無減

這四個法寶在今天更是非常罕有，難以取代的。你可以在印度設廠，在美國設廠，但你不可能有如此安全的環境。你可以在東南亞設廠，但你不可能有像中國有如此高效的基建、工業支援和優秀兼有技術的勞動力。何况中國的市場仍是那麽吸引。

有這四個法寶，美國的極度壓力也輾壓不了中國的經濟增長。對中國的展望我是樂觀的。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]