經濟
何濼生 濼觀天下

投資策略

何濼生：中國經濟韌力靠四大法寶

【明報專訊】今年全球經濟出現倒退。其中發達國家衰退特別嚴重，估計平均會錄得超過6%的倒退。然而，中國今年差不多肯定會錄得2%以上的增長。我本人於年初就曾樂觀地估計內地經濟增長起碼會有3.5%，現在看來這可能是上限。當時我想不到新冠肺炎疫情會持續這麽久，我曾在Seeking Alpha警告稱歐美疫情轉壞機會最大，但仍估不到今天美國超過540多萬人感染逾17萬人死亡。由於歐美經濟受創嚴重，中國的出口受壓在所難免，其中打擊最大的是中小型廠商。基於外圍經濟慘淡，估計3.5%恐怕已是今年增長的上限。

這2%至3.5%的增長其實來之不易。中國今年除內受疫情影響，外受環球經濟低迷拖累，還要面對美國對中國的全方位極度打壓。

美國除了針對中國最出色的企業而制定所謂實體清單予以極限制裁外，還以金錢利誘美國企業把中國的業務遷回美國或到東南亞其他地區，美國還伙同盟友圍攻中國。此外，今年華中水災嚴重，對工業農業乃至服務業都相當不利。

外圍經濟慘淡 料3.5%增長是上限

在這樣惡劣的景况下，居然能突圍而出，錄到正增長，實在非常難得。

當下的問題有二：一，如何解釋中國至今為止的突出表現？二，中國未來展望又如何？

中國的經濟顯現出非比尋常的韌力，其實靠四個法寶。一是團結，齊心抗疫使國內在很短時間內從不安全之地變成全球最安全之地；二是互聯網和人工智能發揮了很高效的補救作用；三是漸趨完善的基建，除把水災的破壞減低，也支持了經濟；四是政策的積極作用。

這四個法寶是世人皆見的，無法騙人的。基於此，外資對中國信心有增無減。今年第二季，中國錄得8.4%的外來投資同比增長。6月份來自新加坡的FDI增加了7.8%；來自美國的FDI增加了6%。看來，資本的去向還是比較理性的。Tesla大舉投資在上海設廠，破土不足一年已開始生產，而第二期的擴張又密鑼緊鼓進行。Tesla的股價更屢創新高。

四大法寶難取代 外資信心有增無減

這四個法寶在今天更是非常罕有，難以取代的。你可以在印度設廠，在美國設廠，但你不可能有如此安全的環境。你可以在東南亞設廠，但你不可能有像中國有如此高效的基建、工業支援和優秀兼有技術的勞動力。何况中國的市場仍是那麽吸引。

有這四個法寶，美國的極度壓力也輾壓不了中國的經濟增長。對中國的展望我是樂觀的。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

上 / 下一篇新聞

疫下銀座商廈食肆爆退租潮 莊士倫敦廣場逾半招租 業主：部分單位七折交租
疫下銀座商廈食肆爆退租潮 莊士倫敦廣場逾半招租 業主：部分單位七折交租
銅鑼灣兩廈變陣 呎租較高峰跌逾半
銅鑼灣兩廈變陣 呎租較高峰跌逾半
十大屋苑周末20交投 3個半月新高
十大屋苑周末20交投 3個半月新高
一手周末僅30宗 4個月新低
一手周末僅30宗 4個月新低
瑞銀劉鳴鏑：低配中資科網 超配券商工業建材
瑞銀劉鳴鏑：低配中資科網 超配券商工業建材
未來資產管理鍾駿：雲計算生科ETF近周仍有資金淨流入
未來資產管理鍾駿：雲計算生科ETF近周仍有資金淨流入
中資工業建材 受惠內房建築上升周期 上升周期有機會延續至明年
中資工業建材 受惠內房建築上升周期 上升周期有機會延續至明年
虛銀Mox攻「網絡原住民」 月內開業推回贈直接入帳 渣打：伙網銀擴市佔
虛銀Mox攻「網絡原住民」 月內開業推回贈直接入帳 渣打：伙網銀擴市佔
港疫市業務影響「最反覆」 內地恢復快
港疫市業務影響「最反覆」 內地恢復快
預算赤字2900億 財爺料儲備減27%
預算赤字2900億 財爺料儲備減27%
立橋疫市新做保費銳減 加強網上投保平台吸客
立橋疫市新做保費銳減 加強網上投保平台吸客
Topshop發文「關店在即」 擬轉攻網售
Topshop發文「關店在即」 擬轉攻網售
恒大盈警 半年淨利潤減近半
恒大盈警 半年淨利潤減近半
金融時報：在港中資員工規模迫外資 招聘主管：中資或成金融業唯一出路
金融時報：在港中資員工規模迫外資 招聘主管：中資或成金融業唯一出路
勵駿：漁人碼頭拓文化旅遊吸年輕客
勵駿：漁人碼頭拓文化旅遊吸年輕客
生產力局助港商申資助 料「make by HK」仍有商譽
生產力局助港商申資助 料「make by HK」仍有商譽
韓兩年發547億美元綠債 僅3%用於環保項目
韓兩年發547億美元綠債 僅3%用於環保項目
保華集團股東提名競選董事「爭位」
保華集團股東提名競選董事「爭位」
盈大澄清：沒討論將富衛保險注入公司
盈大澄清：沒討論將富衛保險注入公司
國藝娛樂全購康宏環球遇阻
國藝娛樂全購康宏環球遇阻
港商用「液相」檢測新冠 增成功率 累售數十萬份
港商用「液相」檢測新冠 增成功率 累售數十萬份
創辦人曾研發 唾液快速驗毒癮產品
創辦人曾研發 唾液快速驗毒癮產品
張兆聰：中線現變數 金礦股趁高沽
張兆聰：中線現變數 金礦股趁高沽
李曉琳：增被動收入 保退休生活
李曉琳：增被動收入 保退休生活
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：阿里候低Call 27228
金子：阿里候低Call 27228
張兆聰：泓富表現平穩 股息吸引
張兆聰：泓富表現平穩 股息吸引
蔡金強：多行業王者上市 新股尋寶
蔡金強：多行業王者上市 新股尋寶
陳大為：央行放水 效用不在經濟在銀行
陳大為：央行放水 效用不在經濟在銀行
謝偉銓：借錢梗要還 慎防負資產
謝偉銓：借錢梗要還 慎防負資產
低息環境股債投資策略
低息環境股債投資策略
沈永年：回內地隔離也要「慳得就慳」
沈永年：回內地隔離也要「慳得就慳」
陸振輝：退休族有與無的幸福
陸振輝：退休族有與無的幸福
趙海珠：候新一輪紓困措施 美元續弱
趙海珠：候新一輪紓困措施 美元續弱
謝紹榮：黃金雖調整 前景仍看好
謝紹榮：黃金雖調整 前景仍看好
陸振球：跟股神買金礦股
陸振球：跟股神買金礦股
陸振球：股神買金所為何事？
陸振球：股神買金所為何事？
林少陽：選新經濟股 首重業務前景
林少陽：選新經濟股 首重業務前景
技術取勝：中電突破下降軌
技術取勝：中電突破下降軌
李聲揚：西九將成為第二CBD
李聲揚：西九將成為第二CBD
潘迪藍：美中脫鈎 美元大貶可期
潘迪藍：美中脫鈎 美元大貶可期
蘇沛豐：JS環球生活估值吸引 目標價11元
蘇沛豐：JS環球生活估值吸引 目標價11元
李順威：實質利率降通脹預期升 推高資產價
李順威：實質利率降通脹預期升 推高資產價
劉思明：恒指轉強 消費金融地產可吼
劉思明：恒指轉強 消費金融地產可吼
何啟聰：觀望破頂機會 美團Call 22595
何啟聰：觀望破頂機會 美團Call 22595
瑞銀亞洲：ATMX觀望政局 平保追落後
瑞銀亞洲：ATMX觀望政局 平保追落後
摩根大通亞洲：中資電訊看俏 中移動購16330
摩根大通亞洲：中資電訊看俏 中移動購16330
周顯：壹傳媒核爆式炒上的解讀
周顯：壹傳媒核爆式炒上的解讀
何國良：人口產業改善 留意內房股
何國良：人口產業改善 留意內房股
王弼：捕捉標指期貨「習慣」炒即日鮮
王弼：捕捉標指期貨「習慣」炒即日鮮
曾淵滄：中電領展或再成避險股
曾淵滄：中電領展或再成避險股
湯文亮：要求減租需有誠意
湯文亮：要求減租需有誠意
陳永傑：樓市料先軟 疫後爆上
陳永傑：樓市料先軟 疫後爆上
廖偉強：少貨投資者應趁低吸
廖偉強：少貨投資者應趁低吸
布少明：豪宅回暖 疫後交投勢升
布少明：豪宅回暖 疫後交投勢升
李志成：熱錢追磚頭 豪宅續吸金
李志成：熱錢追磚頭 豪宅續吸金
KOKO HILLS高層遠眺郵輪碼頭
KOKO HILLS高層遠眺郵輪碼頭
第一城均呎1.6萬年半新低
第一城均呎1.6萬年半新低
強積金吼亞洲股票健康護理基金
強積金吼亞洲股票健康護理基金