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何國良：人口產業改善 留意內房股

【明報專訊】記得自己還年輕的時候，曾聽過這一句宣傳口號：「登記做選民 投票選賢能」。當下被感動，盡了公民責任。經過許多年後，眼中世界各地無數的選舉遊戲在進行，到了此刻，心不禁問：「點解會都會選到呢？」也許凌凌漆說出的道理是對的──打打殺殺都係唔好預我了。 可惜，身處在市場中，我們不容易置身事外。儘管有些決策人的決定不合理，但我們還是要在這種光怪陸離的時局中，嘗試找出答案。

在市場表現上，上周的市况其實亮麗。疫情在某些地方如中國內地、澳門已大致受控，一些有效恢復經濟活動的措施亦相應地出台。有友人問，從過去的經驗來看，防疫措施一放鬆，疫情就反彈了，我們會否在相關股票中開心得太早呢？筆者認為，現在連在冷凍食物中也可以找到能存活的病毒，這可能絕對不可排除。不過，我們也需要在這種環境下，找出可以持續生活下去的辦法。由於病毒傳染性強，盡快找出源頭而加以切斷傳染鏈是目前最有效將疫情受控的手法。因此，如何有效識別隱型傳播者，將會是在未來經濟活動恢復中的重要一環。

使用安全綠碼料成趨勢

我跟內地的朋友了解過，通過安全綠碼方式來分流，確實可有效在有人流的地方保障安全而不影響經濟活動。所以，筆者預期，澳門在未來迎接新一批來訪的客人時，必會利用有關技術來進一步管理人流。如果順利，我們不失找到一個可行的方法來跟病毒共存。香港在未來一段時間也要進行相關檢測，去為之後的經濟恢復做準備。

最近有幸跟客戶交流，大家關心話題眾多，但大多都是圍繞着，中國如何在美國攪局下可以扛過去。筆者一直認為，中國可以在疫情後成為首個主要經濟體回復到疫情前水平，在未來的兩三季，這個趨勢應可以持續。雖然在選舉前預期會有更多的措施出台，令市場心煩，但這應該不足以影響原先的復蘇步伐。因此，上周我們討論了銀行業的投資價值後，另一個大家可以多研究的行業可能會是中國房地產行業。

筆者經常強調，中國房地產供需平衡，行業整體增長欠奉，上市企業的增長主要源自於市場份額的擴張；因此，筆者更傾向於地區因素強的房地產企業。在客戶會議中，他們都關心大灣區有關的發展。筆者發現，過往有利區內房地產發展等因素依然存在：人口淨增加，特別是年輕一群；由於行業結構持續由傳統製造走向高增值產業，區內入息中位數都可以持續上升，支持購買力。近年，深圳政府在現有基礎上，持續投放資源在教育上，在全球廣招人才，以提升區內科研水平，筆者就有一好友從英國回國參加區內大學研究，這些人口流動亦增加了區內房屋的需求。因此，大家亦不妨多研究這個估值吸引，而今年還沒有太多表現的傳統行業。

沛達投資管理有限公司

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