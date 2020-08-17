周顯：壹傳媒核爆式炒上的解讀

什麼是「核爆」呢？就是在很短時間，一下子把所有的能量全都爆發了。從核子物理學的角度看，這需要使用放射性更高的鈾235，反之，如果要把能量緩緩的放射出來，只要用比較穩定的鈾238就可以了，這就是核電廠的原理。

其實，在第一天，壹傳媒的炒法還是「合理」的：只有3億多元成交，最高市值只是升到10億元左右，很多細價股都有過這炒法。

然而，到了第二日，40多億元的成交，市值居然炒到了50億元，這就很不尋常了。由於熱情只是維持了半日，到了收市，股價距離最高峰，已經跌了接近一半。

正是由於維持股價高位的時間太短，因此我才會以「核爆」來形容。如果是一個有經驗的莊家去炒一隻股票，常常會用「可控」、有秩序的方式去炒，用很多日的時間，用作散貨或沽出股票，方能得到最大的利潤。

周三那天，我和梅偉琛討論壹傳媒股價未來走勢，我笑說：「狼若回頭，不是報恩，便是報仇。以我的經驗，像壹傳媒這樣的炒法，必然會有一次升幅達一倍的反彈，你認為，股價到了那一個位置，方才可以撈底呢？」

他說：「兩毫幾。」

所以，如果跌到大約0.25元，我都會買十萬八萬，作為短線投機，賭一把，應該是贏面大於輸面，有一定的值博率。但這只限於直線下跌，如果是在其他的價位曾經強力反彈過，又另當別論了。

[周顯 投資二三事]