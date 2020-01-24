摩根大通亞洲：中資電訊看俏 中移動購16330

中移動（0941）業績雖未及聯通驚喜，惟派息維持穩定，股價於績後仍向好。技術走勢上，中移動自上周初企穩100天線後，再升穿自去年1月起延伸的下降軌頂部，惟60元關口暫見阻力。如投資者認為電訊股有望進一步突破，可留意中移動購證16330，行使價65.05元，實際槓桿約7倍，最後交易日2021年1月25日；如認為現價已反映業績因素，可參考中移動沽證25082，行使價52.52元，實際槓桿約6倍，最後交易日2021年1月27日。

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