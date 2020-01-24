瑞銀亞洲：ATMX觀望政局 平保追落後

【明報專訊】「ATMX」股價個別發展，短線走勢或取決於周末期間中美貿易會談關於TikTok及WeChat的進展，兩隻風眼騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）都在周末前走弱，全周計騰訊險守500元；阿里巴巴處於7月延伸的收窄三角形之中。一直落後的舊經濟股反而有資金追捧，中壽A股上周五更升停板，帶動中壽H股（2628）及平保（2318）逆巿做好。平保近日於80元覓得支持，配合近來A股走勢較強，投資者可留意平保購21899，行使價88.93元，2020年12月到期，有效槓桿約10倍。
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