劉思明：恒指轉強 消費金融地產可吼

恒指上周初跌至24272點低位回升，直到周四高開見25490點回順，全周收報25183點，升651點或2.66%；國指升2.02%。恒指上周未能擺脫先升後回格局，但連跌4周後回升，屬利好信號。此外，7月恒指見頂回落，月底至上周中在24300至25200點上落，上周四升穿該上落區間及7月延伸下降軌，調整有望結束，短線有望上試25800點阻力。中短線向好寬度上周亦有改善，恒指國指成分股高於10天線、20天線、50天線比例，在五成以下弱勢水平差不多一個月後，上周升至五成以上強勢水平，反映超過一半股份升破20天線、50天線，中線轉好迹象。

港交所倘下試50天線 不利投資氣氛

隱憂是大市成交縮減，上周日均成交1281億元，低於60天平均一成，包括周四、周五降至不足1200億元。反映投資氣氛的港交所（0388）在高位營造上升楔形，上周跌穿370元，已有向下突破迹象；上周反彈至10天線掉頭向下，倘失守358元低位，料下試50天線約342元支持，並不利投資氣氛。

另一邊廂，火熱或強勢行業或股份上周受壓。從大勢來看，恒生綜合中型股、小型股指數上周五計較3月低位（收市計）累升四成，今年迄今累升4%及9%，恒生科技指數3月低位至今升76%，今年累升49%，三者皆明顯跑贏恒指（3月低位至今累升16%、今年累跌11%）。不過，今年來大部分時間領漲的指數繼7月初急回之後，上周再一次下挫，中型股、小型股指數上周曾經最多跌4%，低位反彈後全周仍要跌1.24%、1.85%；科技指數更一度跌逾7%，全周跌近半成。

把中型股指及科技指數分別與恒指相比，恒指於6月及7月初先後大升跑贏恒指，之後急回大幅跑輸，但很快回升恢復跑贏趨勢，直到上周再次急回，周四五轉穩，且看能否再次回勇領漲。不過，熱炒行業短線轉弱，形勢未必太快逆轉。本報數據庫追蹤的30個行業，上周有四成下跌，軟件服務跌7%，醫藥保健跌半成，金屬及礦石、科技器材、環保及新能源跌3%、4%。軟件、醫藥普遍跌穿20天線，只有兩成高於20天線，當中醫藥更一半跌穿50天線，中線向淡壓力更大。軟件、金屬礦石、科技、環保新能源仍約七成股分高於50天線，中線普遍向好未變。

波司登隨時再挑戰高位

至於上升行業，當中有近六成的升幅超過2.5%，跟得上甚至跑贏恒指表現。博彩及消閒升近一成表現最強，其次電訊升8%，航空及相關升7%，紡織及服飾、航運物流升約6%，除了紡織服飾只有七成多股份上升，其他行業上升股份的比例達九成或以上，升勢全面。

市場炒內循環、旅遊、娛樂、消費市道復蘇股，相關股份極為強勢，但估值高昂，部分甚至不下於科網股，回調壓力不輕，宜吸不宜追。或者可以留意落後股，除了上周提到滔搏（6110），也可以留意服飾股波司登（3998）。波司登7月初升至2.6元後調整，之後一個月在50天線整固，上升動力增強，隨時有機會再發力挑戰高位。此外，恒指看俏，落後成分股如地產、金融等短線仍有炒作。

[劉思明 數據尋寶]