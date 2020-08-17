蘇沛豐：JS環球生活估值吸引 目標價11元

【明報專訊】小型家電生產商JS環球生活（1691）上周發盈喜，預期上半年盈利將不少於1億美元，亦即較去年同期之2190萬美元大增逾3.5倍，主要由於整體收入增長強勁，尤其北美及歐洲市場，以及部分商品因暫時性關稅豁免帶來的稅務返還。盈喜遠勝市場預期，股價短期料獲支持，中綫則可望繼續受惠疫情帶來之消費模式改變，因為各國市民防疫意識提升，減少外出用餐，小型廚房家電需求上升。
在中美小家電市場保持領先地位
除了廚房家電，JS環球生活亦生產吸塵機等小型清潔電器，主要品牌包括九陽、Shark及Ninja，在中美兩個最大的小家電市場保持領先地位。再講上半年業績，盈喜沒披露關稅返還金額，有待8月25日公布業績。粗略假設2019年繳付的7600萬美元美國關稅當中，有一半獲退稅，意味上半年經常盈利約6200萬美元，按年升幅仍有逾1.8倍。
盈利大增兼勝市場預期，相信驚喜來自歐美市場。公司之收入各有約45%來自中國及美國，其餘來自歐洲及其他。中國較早出現對小家電的強勁需求，其中逾半來自網上銷售。疫情於今年第二季於歐美嚴重擴散，相信是推動小家電銷量之重要原因。
股價於盈喜後一度急升，然後獲利回吐，已回落至盈喜前水平，現價相當於2021年預測市盈率約16倍，而中國內地及國際家電同業之平均估值分別約為33倍及22倍，JS環球生活之估值仍然吸引。現價買入，中線目標11元。