蘇沛豐：JS環球生活估值吸引 目標價11元

在中美小家電市場保持領先地位

除了廚房家電，JS環球生活亦生產吸塵機等小型清潔電器，主要品牌包括九陽、Shark及Ninja，在中美兩個最大的小家電市場保持領先地位。再講上半年業績，盈喜沒披露關稅返還金額，有待8月25日公布業績。粗略假設2019年繳付的7600萬美元美國關稅當中，有一半獲退稅，意味上半年經常盈利約6200萬美元，按年升幅仍有逾1.8倍。

盈利大增兼勝市場預期，相信驚喜來自歐美市場。公司之收入各有約45%來自中國及美國，其餘來自歐洲及其他。中國較早出現對小家電的強勁需求，其中逾半來自網上銷售。疫情於今年第二季於歐美嚴重擴散，相信是推動小家電銷量之重要原因。

股價於盈喜後一度急升，然後獲利回吐，已回落至盈喜前水平，現價相當於2021年預測市盈率約16倍，而中國內地及國際家電同業之平均估值分別約為33倍及22倍，JS環球生活之估值仍然吸引。現價買入，中線目標11元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]