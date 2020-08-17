潘迪藍：美中脫鈎 美元大貶可期

然而，中國大陸幾年前已經取代了美國，成為全世界最大的商品進口國，尤其是石油（見圖）。由於中國大陸每日進口約1100萬桶原油，因此若以油價每桶40美元來計算，它每日就要支付4.4億美元來購買進口原油。鑑於美中關係惡化，這成為全球市場上最異常的現象之一。

畢竟，如果油價他日再次上升到每桶90美元的高位，根據目前的進口需求來計算，中國大陸每日就要支付約10億美元來採購進口原油（至今為止，每日最多曾支付7億美元）。

2008年美國哈佛大學著名的經濟史學教授弗格遜（Niall Ferguson）創造「中美國」（Chimerica）這個術語，意思是中美兩國經濟已進入共生時代；直至5年前，不少評論員仍然認同這種說法。但如今，美中關係似乎倒退回幾代人之前的緊張。在日益兩極化的華盛頓，「反中國」可能是唯一的兩黨共識。在過去幾星期，由於雙方採取了一系列針鋒相對的行動，關係進一步惡化。

逼中港脫離美元體系 衝擊超海嘯

市場充斥着憂慮的情緒，以至於最近幾星期傳出了美國政府將會對中資銀行實施制裁的消息，這些制裁有可能迫使中資銀行甚至香港銀行都脫離美元體系。

不過，我們認為，美國政府似乎不太可能採取這種行動，因為這將會產生比雷曼兄弟公司倒閉時更大的經濟衝擊，並且破壞美元作為國際儲備貨幣的地位。然而，這個消息廣泛傳播，反映了美中關係已經惡化到什麼程度。

綜合以上所說，即使美國和中國大陸的關係沒有惡化，但全世界最大的商品進口國居然使用另一個國家的貨幣，來支付這些進口商品的貨款，這也是一個反常現象。

之所以會出現這個現象，是因為中國大陸對商品的需求在2000年之後增長得相當快，以至於無法及時建立並行的金融體系。隨着美國對北京的敵意增加，內地決策者將會難免憂慮，美國的銀行將來是否還能夠為內地的重要貿易提供美元。

這就可能會出現以下4種情况：

1. 儘管中國大陸可能不喜歡，但如果想繼續用美元來支付進口貨品，將不得不繼續賺取美元。這個現象雖然看起來很奇怪，但將會持續下去。

對投資市場來說，不會有很明顯的影響。換句話說，中國就好將Kevin Bacon在電影《動物屋》（Animal House）中的角色，只能逆來順受。這顯然是現時市場估計最大可能性的情况。

2. 美國迫使中國大陸脫離美元體系，但個人認為，這個可能性相當低。在這種情况下，中國的經濟增長將會大跌，大宗商品價格暴跌，世界突然陷入通縮，很容易會出現1930年代那種經濟大蕭條。簡而言之，這將是經濟決策歷史上最自私的行為。

3. 中國大陸開始透過可以自由兌換成黃金的人民幣來購買商品。這將會令黃金被看漲及美元被看跌，因為黃金可能再次成為全球性儲備貨幣。

4. 中國大陸說服商品出口商，接受用人民幣或將來新發行的數碼貨幣來購買商品。對於商品賣家來說，可以使用賺回來的人民幣，來購買中國製造的商品和服務（例如阿爾及利亞用來購買導彈防禦系統），或用來購買孳息率相對較高的中國大陸債券。這將會令人民幣債券看漲。目前，人民幣債券和美國國債的孳息率差距，正處於近10年來的最高水平。

中國購商品逐步棄美元定價

簡而言之，現時這種平衡狀態似乎不穩定。市場打賭，中國大陸會繼續以美元購買商品，但地緣政治風向及中美國內政策的風向卻相反。中國大陸正在竭盡所能，逐步將其購買商品的交易由美元定價轉變為其他形式。她最希望使用人民幣定價，但如果不行，也可以接受用黃金定價。

如果中國大陸成功地完成了這種過渡，美元匯率可能會大幅下調。目前持有大量美元的機構，例如各國中央銀行等，將會開始質疑，是否要繼續儲備大量美元。縱觀這種情况，似乎問題已經不再是會否出現，而是何時出現。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]