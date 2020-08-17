潘迪藍：美中脫鈎 美元大貶可期

【明報專訊】考慮一下以下情况：全世界幾乎所有商品貿易都是以美元交易，因此美國以外的任何商品進口國都必須將其中央銀行的大部分儲備保持為美元。
然而，中國大陸幾年前已經取代了美國，成為全世界最大的商品進口國，尤其是石油（見圖）。由於中國大陸每日進口約1100萬桶原油，因此若以油價每桶40美元來計算，它每日就要支付4.4億美元來購買進口原油。鑑於美中關係惡化，這成為全球市場上最異常的現象之一。
畢竟，如果油價他日再次上升到每桶90美元的高位，根據目前的進口需求來計算，中國大陸每日就要支付約10億美元來採購進口原油（至今為止，每日最多曾支付7億美元）。
2008年美國哈佛大學著名的經濟史學教授弗格遜（Niall Ferguson）創造「中美國」（Chimerica）這個術語，意思是中美兩國經濟已進入共生時代；直至5年前，不少評論員仍然認同這種說法。但如今，美中關係似乎倒退回幾代人之前的緊張。在日益兩極化的華盛頓，「反中國」可能是唯一的兩黨共識。在過去幾星期，由於雙方採取了一系列針鋒相對的行動，關係進一步惡化。
逼中港脫離美元體系 衝擊超海嘯
市場充斥着憂慮的情緒，以至於最近幾星期傳出了美國政府將會對中資銀行實施制裁的消息，這些制裁有可能迫使中資銀行甚至香港銀行都脫離美元體系。
不過，我們認為，美國政府似乎不太可能採取這種行動，因為這將會產生比雷曼兄弟公司倒閉時更大的經濟衝擊，並且破壞美元作為國際儲備貨幣的地位。然而，這個消息廣泛傳播，反映了美中關係已經惡化到什麼程度。
綜合以上所說，即使美國和中國大陸的關係沒有惡化，但全世界最大的商品進口國居然使用另一個國家的貨幣，來支付這些進口商品的貨款，這也是一個反常現象。
之所以會出現這個現象，是因為中國大陸對商品的需求在2000年之後增長得相當快，以至於無法及時建立並行的金融體系。隨着美國對北京的敵意增加，內地決策者將會難免憂慮，美國的銀行將來是否還能夠為內地的重要貿易提供美元。
這就可能會出現以下4種情况：
1. 儘管中國大陸可能不喜歡，但如果想繼續用美元來支付進口貨品，將不得不繼續賺取美元。這個現象雖然看起來很奇怪，但將會持續下去。
對投資市場來說，不會有很明顯的影響。換句話說，中國就好將Kevin Bacon在電影《動物屋》（Animal House）中的角色，只能逆來順受。這顯然是現時市場估計最大可能性的情况。
2. 美國迫使中國大陸脫離美元體系，但個人認為，這個可能性相當低。在這種情况下，中國的經濟增長將會大跌，大宗商品價格暴跌，世界突然陷入通縮，很容易會出現1930年代那種經濟大蕭條。簡而言之，這將是經濟決策歷史上最自私的行為。
3. 中國大陸開始透過可以自由兌換成黃金的人民幣來購買商品。這將會令黃金被看漲及美元被看跌，因為黃金可能再次成為全球性儲備貨幣。
4. 中國大陸說服商品出口商，接受用人民幣或將來新發行的數碼貨幣來購買商品。對於商品賣家來說，可以使用賺回來的人民幣，來購買中國製造的商品和服務（例如阿爾及利亞用來購買導彈防禦系統），或用來購買孳息率相對較高的中國大陸債券。這將會令人民幣債券看漲。目前，人民幣債券和美國國債的孳息率差距，正處於近10年來的最高水平。
中國購商品逐步棄美元定價
簡而言之，現時這種平衡狀態似乎不穩定。市場打賭，中國大陸會繼續以美元購買商品，但地緣政治風向及中美國內政策的風向卻相反。中國大陸正在竭盡所能，逐步將其購買商品的交易由美元定價轉變為其他形式。她最希望使用人民幣定價，但如果不行，也可以接受用黃金定價。
如果中國大陸成功地完成了這種過渡，美元匯率可能會大幅下調。目前持有大量美元的機構，例如各國中央銀行等，將會開始質疑，是否要繼續儲備大量美元。縱觀這種情况，似乎問題已經不再是會否出現，而是何時出現。
GaveKal Dragonomics資深經濟師