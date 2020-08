李聲揚：西九將成為第二CBD

亞洲金融中心在香港,香港的CBD(中心商業區)當然是在中環。多年一直如此,但不久的將來或會有變化,說的是西九龍(西九)勢將成為第二CBD。當然西九不太可能取代中環的地位,應該說是雙核心相輔相成。

與中環成雙核心

一個城市容納兩個甚至更多CBD,相當常見。這也和城市規劃有關,很多CBD最初並不一定是以商業為主,只是經濟發展下來,慢慢地商業金融機構會聚在一起。但隨着城市人口增加,CBD空間往往不敷應用,自然也會出現新CBD。例如倫敦有舊的City of London(倫敦城),也有新的金絲雀碼頭。紐約就有Midtown Manhattan 和 Downtown Manhattan。新加坡嘛,有舊的Raffles Place(萊佛士坊),以及新的Marina Bay(濱海灣)。可見新舊CBD絕對可以共存,也不分高低。

香港呢?固然不少公司的後勤部門搬至觀塘、九龍灣,或是港島東。但若說到CBD,BD(商業區)還是次要,C(中央)才是重點。小弟舊東家搬往港島東時,不少同事怨聲載道,相信若當時決定搬到西九,同事反應會有所不同。

交通方便是CBD最基本條件,西九位於香港中心位置,不論由何處出發都不會太偏遠。跨境連接方面,西九有機場快線的九龍站;往返內地方面,也有高鐵香港西九龍站。除了辦公室和商場(Elements、ICC,還有未來的西九高鐵站上蓋項目)以外,西九也有不同的文化和公共設施,公共空間比中環較多。這並非說中環不好,而是當年城市規劃概念不同,當年的設計者應該亦想不到香港今時今日的人口和經濟規模。

步行配套差 西九現况恍似孤島

但,CBD除了交通工具,還有甚麼?是人。友人在外國多年,早前回港,想到西九文化區看看,小弟充當導遊帶路,明顯見到西九和油尖旺社區嚴重分隔──說的不是距離,而是道路。明明看到近在咫尺的地方,卻要繞個大圈。即使僥倖有過道設施,燈號也混亂。可能未算步步驚心,但肯定對步行者不太友善。在行人的角度,西九彷似孤島,這是甚為可惜的。

小弟不愛劇烈運動,但也聽從醫生建議,日行一萬步。小弟在外國旅行向來喜歡步行,半小時以內的景點,必定徒步,每每令同行女伴抱怨。最初的考慮不是健康,也不是省錢,而是希望貼身去感受城市的氣息。當年小弟仍是文青,未成為閃閃書一族,仍然看Lonely Planet。記得書中有一句:The best way to explore a new city is on foot。要了解一座城市,最好就是徒步。這也是本人抗拒自駕遊的原因之一。

越南胡志明市不適合行走

疫情關係,全球封關。小弟最近一次出門,是到越南公幹。胡志明市發展極為迅速,也遇上近乎每個東南亞城市都出現的問題:人車爭路交通擠塞。小弟很喜歡胡志明市,但唯一令筆者不愉快的正是步行。在胡志明市,要完成小弟「日行一萬步」的目標,相當艱巨。市內到處都是電單車,交通燈形同虛設,當然車主們在鬧市開車不快,也會主動避開途人,撞傷途人的機會不大,但絕對不是適合行走的城市。

當然,胡志明市自有其獨特歷史,古蹟老店民居早已佔據市中心,當年的城市規劃也和現在不同。但西九不一樣,是新建設,既然公共交通工具已不用操心,很應該改善一下步行配套。

