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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：西九將成為第二CBD

【明報專訊】自從中美關係惡化，有關「國際金融中心」的爭論就沒有停止過。十多年前有人提出「紐倫港」一詞，是指國際都會，也是指三大金融中心。小弟年少時，亞洲的「金融中心」是東京，後來變成「紐倫港」而不是「紐倫京」，則並非特朗普所說是美國施恩。

亞洲金融中心在香港，香港的CBD（中心商業區）當然是在中環。多年一直如此，但不久的將來或會有變化，說的是西九龍（西九）勢將成為第二CBD。當然西九不太可能取代中環的地位，應該說是雙核心相輔相成。

與中環成雙核心

一個城市容納兩個甚至更多CBD，相當常見。這也和城市規劃有關，很多CBD最初並不一定是以商業為主，只是經濟發展下來，慢慢地商業金融機構會聚在一起。但隨着城市人口增加，CBD空間往往不敷應用，自然也會出現新CBD。例如倫敦有舊的City of London（倫敦城），也有新的金絲雀碼頭。紐約就有Midtown Manhattan 和 Downtown Manhattan。新加坡嘛，有舊的Raffles Place（萊佛士坊），以及新的Marina Bay（濱海灣）。可見新舊CBD絕對可以共存，也不分高低。

香港呢？固然不少公司的後勤部門搬至觀塘、九龍灣，或是港島東。但若說到CBD，BD（商業區）還是次要，C（中央）才是重點。小弟舊東家搬往港島東時，不少同事怨聲載道，相信若當時決定搬到西九，同事反應會有所不同。

交通方便是CBD最基本條件，西九位於香港中心位置，不論由何處出發都不會太偏遠。跨境連接方面，西九有機場快線的九龍站；往返內地方面，也有高鐵香港西九龍站。除了辦公室和商場（Elements、ICC，還有未來的西九高鐵站上蓋項目）以外，西九也有不同的文化和公共設施，公共空間比中環較多。這並非說中環不好，而是當年城市規劃概念不同，當年的設計者應該亦想不到香港今時今日的人口和經濟規模。

步行配套差 西九現况恍似孤島

但，CBD除了交通工具，還有甚麼？是人。友人在外國多年，早前回港，想到西九文化區看看，小弟充當導遊帶路，明顯見到西九和油尖旺社區嚴重分隔──說的不是距離，而是道路。明明看到近在咫尺的地方，卻要繞個大圈。即使僥倖有過道設施，燈號也混亂。可能未算步步驚心，但肯定對步行者不太友善。在行人的角度，西九彷似孤島，這是甚為可惜的。

小弟不愛劇烈運動，但也聽從醫生建議，日行一萬步。小弟在外國旅行向來喜歡步行，半小時以內的景點，必定徒步，每每令同行女伴抱怨。最初的考慮不是健康，也不是省錢，而是希望貼身去感受城市的氣息。當年小弟仍是文青，未成為閃閃書一族，仍然看Lonely Planet。記得書中有一句：The best way to explore a new city is on foot。要了解一座城市，最好就是徒步。這也是本人抗拒自駕遊的原因之一。

越南胡志明市不適合行走

疫情關係，全球封關。小弟最近一次出門，是到越南公幹。胡志明市發展極為迅速，也遇上近乎每個東南亞城市都出現的問題：人車爭路交通擠塞。小弟很喜歡胡志明市，但唯一令筆者不愉快的正是步行。在胡志明市，要完成小弟「日行一萬步」的目標，相當艱巨。市內到處都是電單車，交通燈形同虛設，當然車主們在鬧市開車不快，也會主動避開途人，撞傷途人的機會不大，但絕對不是適合行走的城市。

當然，胡志明市自有其獨特歷史，古蹟老店民居早已佔據市中心，當年的城市規劃也和現在不同。但西九不一樣，是新建設，既然公共交通工具已不用操心，很應該改善一下步行配套。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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