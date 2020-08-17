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林少陽：選新經濟股 首重業務前景

【明報專訊】上周五收市後恒指季檢，藥明生物（2269）爆冷擊敗大熱門美團點評（3690），成為這個只得50個名額的藍籌俱樂部新貴，令不少人感到意外。由於事出突然，預期周一開市，藥明股價將受到追捧，美團則有沽壓。

按市值及日均成交額計算，美團分別是藥明的6倍及5倍，事前市場普遍認為美團應該好大機會入選。今年首季，美團旗下外賣叫餐服務受到疫情打擊，季度業績重新由盈轉虧，或因此失分未能在今輪入圍，但只是股評人事後解釋，相信事前估中的投資者數量不多。因此估計，周一開市美團股份沽壓不小，估計會先稍微下試200元水平。

個人看法，其實認為藥明及美團都值得長線睇好。美團周一是否仍然值得追沽，還是反手做好，就要視乎屆時股價拋離200元水平有多遠而定。短線操作，臨場反應，往往比事前看法重要，周一或有機會出現一次錯價買賣的機會。

恒指僅兩藥股 納入藥明平衡比重

雖然按市值及交投量來計，美團數字上確實是完勝藥明，但是藥明的入選，其實亦非僥倖。藥明生物承接生物製劑研發及生產業務，自2017年上市以來盈利年複合增長率67%，盈利表現遠較美團穩健，同時亦不失強勁的增長動力。

今年初，藥明首次接獲一家跨國藥廠一紙20年期的疫苗生產合約，開拓了一條全新的增長賽道。疫苗生產入行門檻比生物製劑更高，經歷新冠肺炎疫情衝擊，全球政府未來將加大國民疫苗接種的資助，藥明的前景，值得看高一線。

納入藥明生物之前，恒指內只得中國生物製藥（1177）及石藥（1093）兩隻藥股，合計比重不足2.3%。考慮到指數的比重平衡，恒指服務公司在今次季檢率先加入一隻具代表性的藥股，亦有一定的理據。

今次季檢，最不令人意外的，應該是阿里巴巴（9988），畢竟該股的總市值，要比騰訊（0700）還要大。恒指換馬，為免對指數造成太大影響，通常每次數量都不多於3隻，今次若要預留一個給予醫護行業代表，剩下1個席位，就只能在眾多大市值的科網股中篩選。若一定要二揀一，在美團及小米（1810）之間，我個人較認傾向選擇市值更大及交投更活躍的美團。讀者可能會質疑，美團去年才首次獲利，而且全年盈利不足20億元，憑什麼可以有超過1萬億元的估值？這個就要看恒指服務公司的制訂者，是否信任市場的估值機制了。

今次恒指服務公司揀了小米，可能是考慮到小米的往績盈利基礎較為穩固有關。選擇新經濟股份，業務前景遠比往績盈利重要，美團的估值較高，是因為市場普遍認為美團的商業模式，可塑性要比小米高得多，長線前景亦更加值得睇好。假如恒指服務公司仍舊對盈利基數不足或暫時未獲盈利的股份存在疑惑，他們當然可以再觀察多一兩個季度，但屆時恒生指數基金的投資者，就可能要付出更貴的價錢，納入一隻到時盈利基礎更加穩固的新貴了。

（作者客戶持有騰訊、阿里、藥明生物、中國生物製藥及美團股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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