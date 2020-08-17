經濟
陸振球 投資超限戰

投資策略

陸振球：跟股神買金礦股

【明報專訊】股神巴菲特曾說不會持有黃金，因為黃金沒有生產力也不會派息，但他的投資旗艦巴郡卻在今年第二季首度買入全球第二大金礦股Barrick Gold（GOLD），並同時大手減持富國銀行、JP Morgan以及兩大信用卡Visa和Master Card的股票。

巴郡持有Barrick Gold共2090萬股，相當於1.2%的股權，巿值為5.65億美元（約44億港元），假設其是在3月1日入股，Barrick Gold股價由當日至上周五共升了約36%，跑贏同期金價升了約21%（見圖1）。近月金價升穿了2011年的歷史高位，大部分金礦股卻仍遠遠落後，如Barrick Gold在2011年便曾最高見55.95美元，上周五則收報26.99美元，差距達52%。

金礦股股價未必跟足金價走勢

金礦股有一個特性，就是如金價飈升之時，金礦股可能更具爆發力，比方說，如一家金礦股公司的產金成本是1400美元，則金價在1400美元便打和，金價升至1600美元便每單位賺200美元，但若金價升至1800美元，甚至2000美元賺價便可達400美元甚至600美元，賺幅增長可以很驚人。

不過，也須留意一些金礦股未必單純產金，也可能同時開採其他礦產，則其股價未必完全跟足金價走勢，另也有產金商會在金價升至一定高位時，便會以期貨或沽空期權變相售金以鎖定升幅，當日後金價再升也未必可完全享受往後升幅。如大家對股神的投資眼光有信心，Barrick Gold股價最近回吐至保歷加通道底部和9RSI跌至30附近有支持（見圖2），也可始分注吸納。筆者和同文王弼都有在3月低位時買入美國金礦股ETF（GDX），分別帳面賺得約八成至一倍以上，我們將在本周四（8月20日）合辦投資Webinar ，如有興趣知道我們對最新投資形勢的分析和部署，可報名參加這個網上研討會 : https://link.mingpao.com/64594.htm

[陸振球 投資超限戰]

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