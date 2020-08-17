經濟
謝紹榮 食腦本世界

投資策略

謝紹榮：黃金雖調整 前景仍看好

【明報專訊】早前不少散戶於黃金衝上每盎司2000美元後，才跟風「高追」買入黃金，但好景不常，金價隨即調整，一度跌穿每盎司1900美元，嚇到一眾散戶「個心都離一離」。就此，筆者收到不少好友詢問金價後市如何？

直言不諱，筆者對於黃金長遠走勢仍舊充滿信心，由於近日金價上升急速，因此作出較大調整，亦屬合理。假若閣下一直跟隨本欄勸告沒有使用槓桿來購買黃金的話，應可以安然渡過今次調整，甚至趁機增持。

由始至終，筆者看好長遠金價走勢基於三個客觀事實：(1)各大國繼續以增加貨幣供應作為挽救國家經濟手段，令實質資產如黃金需求大增；(2)超低息甚至負利率環境持續，令投資者持有黃金這種負利率資產的機會成本降低，變相增加市場對黃金的需求；(3)現時環球政經局勢較過往30年緊張，尋求避險資產的投資者正不斷增加，所以黃金受到避險資金追捧。假如上述因素沒有任何重大改變的話，金價如早前美國銀行預測般，在未來18個月升至每盎司3000美元，絕非癡人說夢。

也不知是巧合還是必然，近日金價升，美匯跌。也許如此，近期網絡世界有很多關於「美元崩潰論」、「港元應否繼續與美元掛鈎」、「金本位復辟」等影片熱傳，而這些影片的理據大多跟近期美匯指數不斷下滑有關。

一向有追蹤小弟專欄的讀者們應該知道，筆者一向忌憚現今政府以信用來發鈔的「法定貨幣制度」(Fiat Currency System)，並認為終有一天這制度將被一種全新的貨幣制度所取代，然而筆者相信這種劃時代轉變，並不是一時三刻能夠發生的事，所以對於這些不斷詛咒美元即將崩潰的影片有所保留。

美匯指數85至90波動徘徊 毋須大驚小怪

雖然美匯指數自今年3月高位103跌至約93水平，下滑勢頭似乎持續。不過，當大家參考過往30多年美匯指數走勢圖後，便不難發現美匯指數在85至90水平浮動是十分平常的事，毋須大驚小怪。

根據往績，當美匯指數界乎85至90水平時，資金通常在新興市場游走，對全球金融資產較為有利。相反，當美匯指數持續高於100水平時，即美元強勢，反映市場對於非美元資產缺乏興趣，如果對照歷史，這段時間正是1999年至2002年，其間正值亞洲金融風暴後期和美國科網股熱潮。由此可見，什麼美匯指數轉弱便代表美元即將崩潰之說法，完全沒有事實根據。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]

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