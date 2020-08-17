趙海珠：候新一輪紓困措施 美元續弱

美國於上周五截稿日（14日）晚公布7月份零售銷售數字，乃是一項重要的指標。市場預期數字增長的速度將會放慢，不過由於平均時薪增長轉為正數，以及本周初由美國9000家大型日用百貨商店為樣本的銷售指數（US Redbook Index）顯示，7月份銷售額上升，反映消費者支出回升，故此市場預料7月份零售銷售數字將會好過預期。不過由於仍受紓困方案進度，以及中美及其他政治因素影響，美匯指數走勢仍偏軟。

美元兌離岸人幣料區間上落

另一方面，美元兌日圓近日卻持續走高，由7月份低位104.17回升至接近107水平。隨着市場憧憬新冠肺炎疫苗面世以及經濟重開等樂觀情緒，我們預期匯價或有向上空間，若能突破107，下一個阻力位將會是107.65。

因為社交應用程式的爭議，以及互相對雙方官員作出制裁而令中美緊張關係近日再度升溫。本周末中美高層官員將會進行視像會議，集中討論兩國首階段貿易協議的履行情况，美元兌離岸人民幣近日處於6.9400以上水平。

中國上周公布的工業生產數字差過預期，不過7月份通脹數字按年及按月都錄得上升，反映經濟逐步復蘇。我們預料匯價未來仍會維持區間上落，短線支持及阻力水平分別為於6.9040及7.0000。

另外，新西蘭央行上周維持利率在0.25厘不變，但將量化寬鬆計劃由600億美元增加至1000億美元，並將期限由12個月延長至22個月；央行同時不排除在2021年3月後降低利率或實行負利率的可能性，紐元兌美元在央行議息會議後一度低見0.6528。由於央行取態鴿派，我們認為匯價或有機會回落至0.6500水平。

央行鴿派 紐元料偏軟

另外，繼錄得連續100日無新增確診個案後，新西蘭再錄得多宗確診個案，政府關閉奧克蘭3日，而新西蘭其他城市的防疫措施亦相應提高，預料疫情在短期內會繼續影響當地及紐元的走勢。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]