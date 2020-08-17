陸振輝：退休族有與無的幸福

有鑑於此，香港政府因此頒布了有史以來最嚴苛的「限聚令」來禁止人群聚集，更加強了配戴口罩的要求，嚴格定為在室外全天候執行，以往可以在郊野或運動時吸一口沒阻隔的空氣的「福利」也告消失，令市民的幸福感大減。

無憂無慮無病無災 才是真正幸福

那究竟什麼是幸福？會否因人而異？是否很昂貴？其實每個人的感受都不同！

最近有網上文章指出，很多人把幸福解讀為「有」，就是有車、有樓；有錢、有權就是幸福了，但其實幸福應該是一種「無」，應該是無憂、無慮；無病、無災才是真正的幸福！想深一層，「有」其實是做給別人看的，而「無」才是自己擁有的。

如果家中「無」病人、監獄裏「無」親人、街外「無」仇人、朋友圈子內「無」小人、自己身邊「無」壞人、看似好像「無」情人；但求人時「有」熟人、聊天「有」哲人、朋友聚會時「有」高人、喝茶喝酒時「有」知心人、求訣竅時「有」達人，那你就是幸福的人。

生活中，有你喜歡做的事，又有健康的身體，更有愛你的人，還有幾個每隔一段日子不見就想念的朋友，這些其實就是幸福，並不是金錢就可以買回來的。各位退休者就要好好去拿揑了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]