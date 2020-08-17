沈永年：回內地隔離也要「慳得就慳」

總結這次隔離的經歷，筆者完全感受到酒店的防疫工作如此嚴謹，酒店內外時有職員進行消毒，就連房間外走廊的地板以至牆身均鋪上防菌物料，每層亦有工作人員於電梯口為出入人士消毒。

還有，於酒店登記入住時，每人都會收到一份隔離規定，大致內容如下：隔離期為入境起計14天，須兩次核酸檢驗結果為陰性；隔離期間不得與其他房間人員見面接觸、不得破壞封條私自出門，一經發現重新隔離14天；每日只准開門5次，3次為取餐、日用品及棄置生活垃圾，其餘兩次為量體溫；量體溫必須戴上口罩；隔離期間不得吸煙飲酒；隔離期間洗漱用品及毛巾等不予更換；每天早上八時半前將垃圾放到門外供工作人員清理；須按固定時間用餐，其餘時間不送餐。從這些隔離規定明顯可見，內地對疫情的控制絕不鬆懈。

投資內地物業要「性價比高」

雖然該酒店目前只用作隔離之用，暫不會招待其他客人，但仍如一般酒店提供普通、商務、主題類型等房間予隔離人士選擇。由於今次隔離只有筆者一個人住，所以寧願節省一點住普通房，而沒花多金錢入住商務套房，這也符合筆者一貫「慳得就慳」的原則。

老實說，像我這類的投資專家心態就是這樣，一切從實用、效益出發！可能有些投資專家本身比較富裕，總愛建議投資者在一線城市的旺區置業，雖不會投資錯誤，但成本一定高！相反，筆者常教大家如何以「刀仔鋸大樹」，在一些樓價偏低的地方物色價格相宜的物業，待周邊基建相繼開通後，自能賺取較高的升值回報。

筆者的生活習慣也是如此，喜歡低成本、高收益，總之就是要「性價比高」！成本控制在我的投資過程中是非常重要的一環，因此不論是購買物業還是投資公司，筆者都希望將資金用得其所。

說回筆者入住的酒店，在登記當刻普通房已經爆滿，於是酒店工作人員以普通房的價錢，為筆者免費升級至主題房。筆者滿心期待地走進主題房，誰知房間的主題竟是「吉蒂貓」（Hello Kitty）！牆身、地墊、窗簾，甚至天花板，沒有一處不被「吉蒂」填滿，再配上讓人少女心爆發的粉紅色，實在讓筆者哭笑不得！

至於膳食方面，酒店有套餐可供訂購，如果不想吃酒店提供的膳食，大家也可自行打電話或利用手機應用程式外賣訂餐。我在手機應用程序上選好餐廳及食物後，先用微信支付下單，再等大約30分鐘食物就送到樓下大堂。

酒店工作人員會把外賣送到筆者房門外，然後即時離開，筆者就算開門有多快，工作人員早已不見影蹤，完全與住客零交流。這段期間，筆者不得到處走動，有時真的覺得自己身處監倉內，還幸14日隔離期間有粉絲們透過信息與我交流，這才讓我不至淪落「叫天不應，叫地不聞」的境地。另外，筆者亦為自己訂好一連串「出獄」後大計，但現在先不透露，大家拭目以待吧！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]