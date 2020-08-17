低息環境股債投資策略

明報記者 黃清瑤

FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟（圖）表示，聯儲局實施無限量寬（QE）主要是為維持就業市場及目標通脹利率水平，料年內難加息。在低利率環境，他建議投資者選高收益率的債券基金，尤其是亞洲及新興市場高收益債券。因在今年3月，相關債券遭大量拋售，市場資金跟隨聯儲局，買入美國投資級別甚至非投資級別的債券，當時美國高收益債受惠政策而債價急升。同時，亞洲及新興市場債卻未受資金追捧而一直落後大市，至7月，投資者對亞洲及新興市場債信心再度回復而入市，目前亞洲及新興市場債僅收復今年第一季跌幅，估值上仍屬廉宜，沈家麟預期未來會有上升空間。

要判斷債券屬平或貴，通常會留意債券息差（yield spread），目前亞洲及新興市場高收益債的息差寬闊，接近加一個標準差的水平，意味估值相對歷史水平低。相反，其他企業債在今年第一季下跌，但受惠聯儲局買債計劃而急速回彈，息差收窄，至接近減一個標準差的水平，表示估值偏貴及升值潛力不大。

由上而下策略 選債券基金

有不少債券投資者在買入債券基金時，僅盲目追求高息而作決定，但這樣有可能會賺息蝕價。在揀選高收益債券基金時，沈家麟會依照以下步驟篩選。第一步是由上而下（top-down approach）的策略，以息差等基本因素，選擇估值不高、基本面不俗的板塊。他舉例稱，亞洲能源及中小企板塊較受疫情衝擊，惟至今估值仍落後美國同業，未來有可能進一步收復失地。

第二步是留意債券基金的派息條件，如一些債券目標派息為8厘，但到期收益率（yield to maturity）卻只有6厘，相關機構可能會從投資本金中提取2厘予投資者，雖然影響不算大但會影響機會成本。因此，投資者應翻查債券基金過往說明書，了解平均派息及目標派息的差距。

第三步是揀有質素的基金經理，沈家麟指目前亞洲及新興市場債的回報偏低，但拉長年期來看，如高收益債平均年回報有六七厘已算不俗，所以最後才是看息率。

退休人士宜揀公用股

傳統市場智慧都認為在低息環境下應買入一些相對穩定及高息的公用股、房地產投資信託基金（REITs）及地產股。在新冠肺炎疫情影響下，聯儲局曾於3月初突減息半厘，都令這類股份急彈，如領展（0823）3月初曾高見78元，中華煤氣（0003）一度升至14.267元。

香港股票分析師協會副主席郭思治（圖）表示，低息環境下投資者應按個人狀况來決定投資取向。如投資者是退休人士，應選擇較穩健，相對不易受經濟衰退影響的股份，即公用股如中電（0002）及中華煤氣等，這些公司在任何時間仍可維持收入，現時前者息率逾4厘，後者為2.95厘。

反而投資者要留意領展，因公司租戶難抵經濟下行而出現退租風險，加上公司亦有業務涉足內地零售商舖及辦公室。儘管證監會規定REITs的派息比率最少須達90%，不過股價不穩隨時賺息蝕價。

郭建議，退休人士宜應將手上三成資金留作日常開支，兩成用來購入較進取的股份如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988），其餘五成應買入息率近5厘的公用股。此外，他又推介中國移動（0941），公司的收入一直連年上升，由2016至2019年，收入皆於7000億元人民幣以上。雖然內地機構日前提出網絡提速降費，要求內地電訊商平均收費再調低15%，不過公司2019年的財務報表顯示資產負債比率32%，比同業聯通（0762 ）的39.3%為低；加上中移動估值不高，目前市盈率僅9.65倍，息率超逾5厘，亦可作為長線投資選擇之一。

匯控倘分拆歐美業務 料收復失地

如非退休人士，郭思治指應揀選進取的投資策略，未來的投資主題圍繞5G、醫療、新經濟等，但料這些板塊短線會有調整，投資者可分注吸納。另外，現時為低息周期，地產股都會受惠，建議可買入地產股如恒基（0012）、新地（0016）等。

他又提到，不少散戶都會關心匯控（0005）前景，目前股價已回落近10年低位，約35元水平。他認為，如匯控業務重組，即縮減或出售歐美業務，股價有上升機會。不過買入者要留意，消息指計劃最快於2022年底完成。就現况，歐美業務仍拖後腿，公司明年亦有機會不派息，股價上升速度會較慢。

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