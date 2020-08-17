經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：借錢梗要還 慎防負資產

【明報專訊】差餉物業估價署早前公布，6月份香港的住宅樓價和租金都止跌回升。筆者當時分析，樓價與租金在疫境中一直「企硬」未有大跌，主因是整體的土地及房屋供應仍舊嚴重短缺，不單一手私人住宅在未來3至4年的潛在供應量減少，連公屋落成量也預計會在4年後出現斷層。加上全球各國為了抗疫而不斷大印銀紙，令息口長期持續在極低水平，減輕了按揭供樓的負擔。

筆者亦同時指出，差估署的數字屬滯後數據，未有反映自上月中開始爆發的第三波疫情，以及最近一兩個月美國瘋狂圍剿中國所造成的影響。言猶在耳，過去兩周二手樓市的劈價成交個案開始湧現，減幅由之前的約5%至10%，擴大至勁減20%至30%都有，不少有實力的資深投資者/專業炒家都蝕讓離場。

樓價轉勢或剛開始

隨着本港以至全球疫情遲遲未見減退，中美關係看似無底線地不斷轉差，香港經濟衰退速度勢必加劇，失業率肯定會再創新高，政府如何加推措施都只能起到紓緩作用，難以扭轉大局。市民收入大減，甚至無工開、無糧出，又如何有能力買樓和供樓呢？再加上香港因疫情而「被封關」，缺少了來自境外的買家和租客，亦會進一步削弱樓市需求。因此即使單位供應持續緊張，樓價與租金也會跟隨供求定律而回落。

不少經歷過SARS疫情的市民，或者會後悔當時未有在樓價暴跌時「撈底」，因而期待趁今次疫情入市「補償過失」。但必須留意的是，當年本港經濟和樓市受到亞洲金融風暴衝擊，早已下跌了好一段時間，因此才會在SARS時跌至「超賣」。現時的樓價轉勢可能只是剛剛開始，經濟前景等基本因素亦與當年大有分別，「撈底」的風險因而偏高。

此外，現時的樓價跌勢主要集中在二手樓，一手樓方面暫時未見有發展商大手減價散貨，惟多個新盤的開價明顯已愈趨保守，並在價單之外提供了種種折扣和優惠。但無論如何低息、免息，或在一段時間內免供免首期，大家都應謹記「借錢梗要還」，而超低的買樓入場費，會否最終換來更多、更嚴重的負資產呢？

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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