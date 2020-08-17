陳大為：央行放水 效用不在經濟在銀行

【明報專訊】上期提到，到底大泵錢對經濟和市場有沒有效。先假設對經濟有效，並按傳統的理解，那麼政府的債務上升，一則應該可以令銀行的總資產上升，又可以令銀行內的貸款資產上升（投資到未來），再令GDP上升，直至通脹急升kick-in，聯儲局加息降溫為止。若然不由銀行做主力，而是像早幾個月直接入落個人帳戶，那麼通過M2和現金資產上升的現象，亦可間接觀察股市和樓市有沒有跟著上升，然後通過reflexivity「帶動」經濟（即是GDP）上升，直至又是通脹kick-in。
然而，大家一看幾項因素的累積變化（見圖）就發覺：好似唔係必然喎。首先GDP升降跟M2增減和政府負債多少沒有必然關係。既有正相關，也有負相關，也有貌似領先或滯後，說不出所以然。另一方面，銀行總資產是理論上一定跟M2正相關，但其內的貸款和現金資產呢？後者壓根兒沒有，前者跟M2有點正相關，跟政府負債沒有。而貸款和GDP之間，看來也有點正相關，不過更有趣的是，看來貸款的變化居然還「滯後」一點（實際需要考慮其他因素，先擱下）。
至於股市和樓市，用同樣的觀察，發覺它們的漲跌跟政府負債和M2固然沒有關係，跟銀行的貸款和現金資產之間，股市跟二者的關係不明顯，而新屋銷售價格跟現金資產也沒有關係，不過，跟貸款資產倒是有點正相關，同樣是新屋銷售價格領先銀行的貸款資產。
派錢後資金流向 政府控制不了
由上述的情况看，除了銀行貸款資產和GDP及新屋銷售價格有較顯著的正相關（跟股市則是弱關係），其餘都沒有多少關係；甚至乎，政府負債高，及M2上升，跟通脹也同樣沒有很高的關聯。換言之，單純靠派錢入銀行和個人帳戶，以長期的一致性計（即只要重複此招數，GDP、股市和樓市可扭跌為升），對經濟和市場的藥效沒有保證：可能一時有效，也可能無效用。原因很簡單：你可以塞錢入袋，但銀行選擇做信貸還是買票據，乃至做利差交易甚至乾脆齋坐，企業收到錢去渡難關還是「着草」，小市民去消費投機還債定係積榖防饑，政策最多只能影響其cost-benefit，卻點都無法夾硬將錢強迫帶進政府想去的地方。
誠如此，實際上再泵錢，除了盡力讓銀行體系有足夠的優質資產和流動性，以keep them afloat（免陷財困），避免銀行連環爆煲甚至倒閉和擠提外，沒有其他更重要的目標。那麼到底銀行有何風險，下期再聊。