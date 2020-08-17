經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：多行業王者上市 新股尋寶

【明報專訊】面對美國總統大選進入最後的不到3個月的倒數階段，老特（美國總統特朗普）和他身邊的核心人物已經進入接近歇斯底里的地步，畢竟選情大幅落後於民主黨對手拜登。國內疫情和經濟短期內是無望逆轉了，唯一的牌只能是中國，所以對華政策簡直到了喪心病狂的地步，細節不講了。尤其是國務卿蓬佩奧，嚴格上來說已經算失控，完全和班農挾持了老特，大選在即，老特也奈何不了他們。這幾個人已有異心，完全在為自己日後盤算，如果老特有幸連任，這幾個人應該要剁了。情况就是這樣，中期雖然也不知道老特在不在，在也未必代表就這麼兇狠，可短期（大選前），股市還是會極為波動的。

適當減倉 穩住核心持股

在如今這種情况下，投資者適當減倉對自己比較好，最少心理壓力少一點。尤其是老特陣營最近主打的是科技戰，針對中國最Top的科技企業，斷了華為所有的芯片供應，勒令TikTok、微信90天內退出美國，還準備調查在美上市的ADRs（預託證券），其他陸續有來……在這種情况下，今年以來行之有效的tmt/tech板塊聚焦大家可能就要小心點，最少騰訊控股（0700）、愛奇藝，手機產業鏈這次都必須適當減倉。阿里巴巴（9988）暫時安全，可誰知道老特的神經質，可畢竟baba今年以來表現大落後騰訊及美團（3690）等，未來幾個月又有持股三成多、市值約兩千億美元的螞蟻集團上市，所以阿里巴巴稍微安全些。小金人說這些不是叫大家清倉，千萬別，今年以來（甚至過去幾年），市場就是不斷懲罰太過精明的投資者，所以大家別矯枉過正，小金人覺得適當減倉，調整多一點點到阿里巴巴身上就行了。包括我，也被這個反覆無常的市場搞怕了。適當減倉，可核心持股如ATM（阿里巴巴、騰訊及美團）、港交所（0388）、茅台等還是得拿穩。其他適當配置周期股（那些估值極低，分紅好，無硬傷，只是無人問津），進可攻退可守。

騰訊須減磅 阿里相對安全

除了上述的投資建議，小金人覺得投資者，尤其散戶，未來幾個月可以聚焦新股。

第一，未來幾個月有不少級別極高的新股，如螞蟻集團、農夫山泉、藍月亮、明源云、世茂物管、融創物管、金科物管、合景悠活等……這些新股都是很當時得令的行業，螞蟻集團是科技金融股，未來絕對的王者。農夫山泉更是堪比頤海（1579）、海天醬油、海底撈（6862）這些消費品的王者，絕對的內需股。藍月亮是中國最大的洗衣液和洗手液生產商，也是絕對的內需股。

融創世茂物管 比已上市同業優質

上面提到的幾家物管公司也是相當優質，比現在上市的很多物管公司都優質。融創、世茂物管都是行業頭部企業，城市佈局也佳，世茂物管跟上市前投資者有對賭協議，乖乖，賭的是未來兩年盈利複合增長接近80%。合景悠活規模沒融創，世茂物管大，可勝在業務生態豐富，城市佈局在大灣區和長三角。

第二，現在市場上當時得令的行業龍頭估值都挺貴的，投資者除非是在廉宜時候已經買入，要不挺尷尬，因為你的對手持貨成本可能比你便宜很多，如果大市不幸逆轉，你會很被動。新股最少大家的持貨成本差不多，最多你輸第一天升幅。而如果你抽中的是螞蟻集團、農夫山泉、藍月亮等，大不了你趴地上裝死（當然千萬別全副身家）。

所以小金人覺得投資者，特別是散戶，未來幾個月可以集中精神在這些新股身上，配合上文說的投資佈局，進可攻退可守。

年輕人需知道憑什麼做世界人

別花太多時間去分析政治和老特，更別沉迷香港本土政治。那天我聽一個網上節目，有個爛鬼教授勸年輕人「未來別做香港人，要勇敢走出去，闖世界，做個世界人」。好個世界人？好個勇敢？首先，年輕人也是有黃金歲月的，尤其是大學生，去年到現在接近兩年，已經接近虛度，他們需要的是學習，強化自己的競爭力，為未來的人生做準備，而非去做天馬行空的政治人（可能會反駁，why not?那你精神祖家——英國為何在1990年代前都不開放政治，香港人集中精力搞經濟，效果如何？英國佬臨走前才放出政治魔獸，好一個專業搞x棍）。「世界人」？包括非洲或者東南亞，南美嗎？香港的年輕人去做世界人，首先在歐美日，他們打算怎麼競爭？什麼叫「先溫飽然後知榮辱」？教授賺錢能力頂呱呱，你可以做世界人，現在的年輕人空手出去做世界人嗎？香港這幾年的亂局真是多得這些政棍和學者不少！

（奧陸資本持有阿里巴巴、騰訊、美團、港交所、茅台、金地商置、合景、融創、永升及寶龍商業股份）

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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