李曉琳：增被動收入 保退休生活

鄭女士放租物業每月提供約2.1萬元租金收入，計及上述保單每月大約4000元利息，每月被動收入增至2.5萬元。鄭女士62歲時另可行使年金選擇，屆時每月可獲額外3162元年金回報，未計及兒子的家用，鄭女士保守估計每月約有近2.8萬元的穩定收入。亦可考慮將自住物業採用「逆按揭」，手持的匯控一旦恢復派息，亦可進一步增加其被動收入。

筆者亦留意，鄭女士一向主要倚賴公司或團體醫療保險，卻在將近退休時開始擔心身體狀况轉差，及潛在醫療開支加重兒子負擔的「雙漩渦」。事實上，保險要趁年輕、健康時購買，慶幸鄭女士在年輕時已投保一危疾險，現時身體狀况亦算良好，建議可考慮另投保一份醫療保險，為將來未知的健康狀况做足準備。現時市場主要有一般醫療及高端醫療，前者每細項設上限，後者則多為「全數賠償」，但設有墊底費。以鄭女士現齡為例，前者選取普通房，連額外醫療保障年保費約9200元；後者假設選擇2.5萬元墊底費，半私家房，亞洲區，保費為1.3萬元，每年享高達1000萬元醫療賠償上限。鄭女士有意在退休後，降低個人消費，如因沒上班需要或會變賣車輛，減低停車場租金及相關固定成本，相信可每月縮減至大約8000元，足以應付新購買的醫療保險開支有餘。

最後，筆者提醒鄭女士，市場理財產品眾多，在投資前不妨先了解利弊，再選取最能符合自己財務目標的組合。如有任何疑問，建議向專業理財顧問查詢。

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康宏理財服務有限公司助理聯席董事

[李曉琳 理財信箱]