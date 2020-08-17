經濟
李曉琳 理財信箱

李曉琳：增被動收入 保退休生活

【明報專訊】鑑於鄭女士部署提早退休，即3年後將失去穩定收入，現時每月總支出約3萬元，感到徬徨乃人之常情，但筆者認為她毋須感到不安，更應趁此增加被動收入。其實，有個別保險公司推出「傳承」類儲蓄保單，容許無限次轉受保人，每名受保人之保障期長至128年，可達至「永續收息」的效果，一來可以為鄭女士開拓穩定的收入來源，二來亦可惠及兩名兒子，做到「富傳三代」。購買類似產品要留意回報，一般包括保證現金價值及按保險公司投資表現而派發的「復歸紅利」及「終期分紅」，均為非保證紅利。客戶亦不妨參考各保險公司公布過往的紅利實現率。

鄭女士放租物業每月提供約2.1萬元租金收入，計及上述保單每月大約4000元利息，每月被動收入增至2.5萬元。鄭女士62歲時另可行使年金選擇，屆時每月可獲額外3162元年金回報，未計及兒子的家用，鄭女士保守估計每月約有近2.8萬元的穩定收入。亦可考慮將自住物業採用「逆按揭」，手持的匯控一旦恢復派息，亦可進一步增加其被動收入。

筆者亦留意，鄭女士一向主要倚賴公司或團體醫療保險，卻在將近退休時開始擔心身體狀况轉差，及潛在醫療開支加重兒子負擔的「雙漩渦」。事實上，保險要趁年輕、健康時購買，慶幸鄭女士在年輕時已投保一危疾險，現時身體狀况亦算良好，建議可考慮另投保一份醫療保險，為將來未知的健康狀况做足準備。現時市場主要有一般醫療及高端醫療，前者每細項設上限，後者則多為「全數賠償」，但設有墊底費。以鄭女士現齡為例，前者選取普通房，連額外醫療保障年保費約9200元；後者假設選擇2.5萬元墊底費，半私家房，亞洲區，保費為1.3萬元，每年享高達1000萬元醫療賠償上限。鄭女士有意在退休後，降低個人消費，如因沒上班需要或會變賣車輛，減低停車場租金及相關固定成本，相信可每月縮減至大約8000元，足以應付新購買的醫療保險開支有餘。

最後，筆者提醒鄭女士，市場理財產品眾多，在投資前不妨先了解利弊，再選取最能符合自己財務目標的組合。如有任何疑問，建議向專業理財顧問查詢。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

康宏理財服務有限公司助理聯席董事

[李曉琳 理財信箱]

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