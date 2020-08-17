張兆聰：中線現變數 金礦股趁高沽

能否和如何延長失業補助左右美股表現。兩黨一直無法達成協議，至今仍互相指摘。理論上，沒有了每周600美元的額外補助，美國消費會斷崖式下跌，衝擊股市。但美股卻完全無視此利淡續處高位，或許是「刺激懸崖」出現，聯儲局就要加碼印鈔救市，又或者憧憬疫苗快將面世，疫情問題一掃而空。

疫情後金價和股市齊齊起飛，某程度上邏輯是相近，就是現金貶值。一個指標就是實質債券收益率不斷向下，金價也在實質債息失守負1厘後升勢加速。但如果市場認為經濟復蘇，則股市尚有盈利增長支持，金價則會沽壓甚大。上周的急跌與此無關，更主要是受一些技術性因素影響，但中線來看開始出現一些變數，要控制一下黃金持倉。

筆者所指的變數，就是中國。早年中國經濟以投資和出口為主，較依賴歐美消費。作為經濟冷熱的指標，10年期債息多是美國具領先指標作用，中國則稍為滯後。但2016年以後，一方面棚改貨幣化全國大灑金錢，推動房地產步入超級上升周期，亦衍生出「拆二代」，大量家庭一夜暴富，三四線大城市大量人口富起來，幾年間中國消費成為全球經濟最重要的動力。全球經濟結構改變，中國債息近年反而在全球具領先作用。

雖然最新社消數據遜預期，筆者也認為消費市道復蘇需時，但重點是中國已徹底擺脫疫情威脅，民眾都可安心地隨意外出消費娛樂，影院收入也不斷創出疫後新高。消費回到正軌，樓市暢旺，基建又發力，復蘇會反覆但勢頭很確定，毋須再大灑金錢。7月份無論新增貸款還是社融都低於預期，10年期債息企穩3厘以上。若中國債息具領先作用，則美國將會跟隨回升，屆時負實質債息就會改善，對金價會有直接影響。

實質負利率改善 不利金價

當然，這個只是推測，不一定準確，但金礦股近期表現也確實一般。雖然巴菲特買入Barrick Gold，但筆者寧願趁高沽出，再看看金價發展再作部署。此外，本周會買入5000股新創建（0659）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]