港商用「液相」檢測新冠 增成功率 累售數十萬份

明報記者 薛偉傑

相達生物科技（PHASE Scientific）創辦人招彥燾表示，要了解公司的「液相提取」技術特點，先要了解檢測病毒的整個流程。檢測病毒的核糖核酸（RNA）分成兩部分，首先拿取病人深喉唾液或咽拭子樣本，加入提取試劑，從樣本中提取出病毒的RNA。第二，加入檢測試劑及放入機器檢測「即時逆轉錄─聚合酶鏈式反應」（RT-PCR），測試樣本中有沒有病毒的RNA，從而判斷病人是否被感染。

主攻液相提取技術 增核酸提取量

他續稱，以往大多數同行都是將改進的精力放在第二部分檢測方面，研究令檢測反應更加敏感。至於提取方面，一直沿用「固相提取」技術，將樣本放進含有很多帶電荷小珠的提取試劑，利用相反電荷，將病毒的RNA吸附在小珠表面，然後再用溶劑，將病毒的RNA從小珠表面清洗出來；但固相提取技術的缺點是，使用電荷一種特性來提取病毒的RNA，容易吸附其他雜質，純度不夠高，間接令檢測出現假陰性。

因此，相達生物科技一直研究液相提取技術，特點是提取試劑分兩個不同液相，同時利用分子大小、形狀、長短、電荷、疏水性或親水性等特性，將病毒的RNA和樣本其他物質分離，大幅度純化和濃縮，提高檢測成功率，減低出現假陰性機率。公司月前推出第一款新型冠狀病毒相關產品「新冠病毒核酸（RNA）提取試劑盒」，提取出新型冠狀病毒的RNA較傳統固相提取技術產品可多出10至50倍。

這產品月前曾在武漢金銀潭醫院試用，結果20個人當中，可以驗出有7個人受感染，較中國內地一種固相提取技術產品找出多兩個隱形感染者。現時正在相達的美國廠房、香港廠房及中國內地代工廠生產，至今已累積賣出數十萬份，主要賣到印度、巴西和非洲，在美國和香港亦有出售。此外，產品已獲歐盟認證，預料在一個月內取得中國內地藥監局（NMPA）認證，短期內會在兩地出售。公司計劃，透過加班和增加人手，加大香港廠房產量，估計每月產能最多可達百萬份。

武漢醫院試用產品 找出更多感染者

此外，公司將有幾款相關產品，有兩款配合「新冠病毒核酸（RNA）提取試劑盒」使用，一款是「核酸（RNA）自動提取儀」，以自動化機器在化驗所從樣本提取RNA，大幅提升效率和處理數量，正由香港大學李嘉誠醫學院作最後測試。「核酸（RNA）檢測試劑」應用在檢測環節，進一步提高準確率，試劑是公司與香港大學李嘉誠醫學院一名教授合作研發，現已完成驗證及獲得食衛局合格證書，剛開始在香港廠房投產，預料每個月最多可以生產百萬份。

至於「新冠病毒抗原快速測試」亦使用液相提取技術，但透過檢測深喉唾液中病毒抗原，來判斷有無感染新冠病毒，可以由普通人自己測試，10分鐘有結果；而且患者受感染後第二日起可驗出新冠病毒，縮短「空窗期」，成本與市面上血液病毒抗體快速測試相若。這產品已入選美國國家衛生研究院（NIH）快速測試研發計劃（RADx），計劃有超過600家公司申請，不到5%入圍，正在美國臨牀測試，估計可以在3至4個月後開始量產。這產品需要在無塵室內生產，招彥燾表示，香港廠房計劃增設無塵室，以生產這款產品。

用液相提取技術測試 需時減半

公司另一款「新冠病毒核酸（RNA）快速測試產品」亦使用液相提取技術，優點是將整個測試時間由3小時縮短至1.5小時，並可在現場完成，成本亦較低。產品為中國國家科技部指定核酸提取技術及重點研發項目，預期兩個月內完成驗證。至於香港政府的全民自願檢測計劃會否採用公司產品，招彥燾表示，雙方曾就此商談，但暫時未知結果。