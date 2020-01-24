韓兩年發547億美元綠債 僅3%用於環保項目

【明報專訊】據路透社報道指， 在香港興起綠色金融之前，另一個早已盛行綠色債券發行的韓國，自2018年5月至今已發行金額合共達547億美元（約4240億港元）的綠債，惟據韓國交易所披露，當中只有不足3%的資金是用於環保項目，其他絕大多數資金被列為「社會」，意味着資金有可能用於提供就業、支援企業及增加房屋供應等，標註目標模糊。有批評指這種做法尤如「Greenwashing（漂綠）」，即以綠債為名進行集資。
近年全球不斷推動可持續金融發展，市場續吹捧綠色債券。報道引述韓國交易所數據指，過去三年發行的426份「環境、社會和企業管治（EGS）」報告中，僅得22份是以「環境」為目的而舉債，387份則被標記為「社會」用途，其餘17份則被歸類為「可持續」，或即意味着所得款項可用於資助環境或社會項目。
資金或用於提供就業支援企業
本港近年亦開始盛行綠色金融，不少發展商或地產股早在約3至4年前便發行綠債，當中包括新世界（0017）、太古地產（1972）、領展（0823）及港鐵（0066）等，相繼透過發行綠債支持公司旗下的綠色項目。港府亦於去年5月宣布發行首批10億美元（77.5億港元）的綠債，據氣候債券倡議組織早前發表的報告，去年6家香港發行人的綠債發行金額約26億美元（約202億港元）。