韓兩年發547億美元綠債 僅3%用於環保項目

近年全球不斷推動可持續金融發展，市場續吹捧綠色債券。報道引述韓國交易所數據指，過去三年發行的426份「環境、社會和企業管治（EGS）」報告中，僅得22份是以「環境」為目的而舉債，387份則被標記為「社會」用途，其餘17份則被歸類為「可持續」，或即意味着所得款項可用於資助環境或社會項目。

資金或用於提供就業支援企業

本港近年亦開始盛行綠色金融，不少發展商或地產股早在約3至4年前便發行綠債，當中包括新世界（0017）、太古地產（1972）、領展（0823）及港鐵（0066）等，相繼透過發行綠債支持公司旗下的綠色項目。港府亦於去年5月宣布發行首批10億美元（77.5億港元）的綠債，據氣候債券倡議組織早前發表的報告，去年6家香港發行人的綠債發行金額約26億美元（約202億港元）。