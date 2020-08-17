生產力局助港商申資助 料「make by HK」仍有商譽

下周一至周三舉行網上版Fund Fair

生產力局去年9月亦曾舉辦Fund Fair，反應良好，今年5月亦舉辦過一次「迷你版」Fund Fair，專門介紹政府10項資助基金。總裁畢堅文表示，今年1月局方成立了中小企支援組，專職教港商填表格申請基金，上半年透過生產力局申請獲批政府基金的港商按年增12%，有見疫情及中美摩擦繼續困擾港商，故再接再厲，並按疫情應對、開拓新市場及轉型三個主題解答港商疑問，現在已接受網上登記，費用全免。

生產力局主席林宣武指出，過去大國爭拗，香港只是被波及，今次卻成為「主角」，但他指出，過去10幾年港商在誠信、準時、質量均等等建立良好商譽，相信「make by HK」仍是買家信心保證，但當然也希望港府可透過世貿組織，在原產地等被美國制裁的問題上可以協調。

另一方面，他表示去年因關稅原因，不少港商準備東盟設生產線，惟因疫情影響，投產可能需要延期，幸而當地政府亦理解，沒有催收款項。

港商面對主要問題 確保資金周轉

林宣武表示，其實目前買家仍願落單，只是以細單為主，數量不穩定，估計可能明年3月訂單量才會逐漸穩定和增加，所以未來半年怎樣以最低成本增加生產效益，以及確保資金周轉，是港商面對最主要問題。