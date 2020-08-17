勵駿：漁人碼頭拓文化旅遊吸年輕客

疫情一度重創澳門博彩及旅遊業，陳美儀說，相對其他6家博彩公司，勵駿只有約800間酒店客房，規模較小，財務負擔較輕。另因應疫情關係，集團原先擬興建新酒店，將改於明年才向政府提交新圖則；籌劃中的恐龍館原先擬洽商引進電影院，目前亦告暫停。

料2021年尾至2022年全面復蘇

她表示，漁人碼頭零售租戶在疫情期間難免表現較差，但她指在7月前，餐飲業租戶經營非常好，由去年尾至今年3月更吸引不少港人過來一遊，較早前聯合數個汽車品牌搞的車展，更錄得成功開單的紀錄。

隨着內地開放商務簽證及自由行，陳美儀表示：「這一定會帶動旅客過來，雖然不能期望一下子去到2019年最好的時間，但是肯定澳門會是內地第一個復蘇的城市」。若然中港澳三地沒有爆發新疫情，她料到2021年尾至2022年全面復甦。

部署在勵宮酒店引入大型酒吧及食肆

由於短期內，佔全澳門約30%的海外旅客訪澳受限，陳美儀指出，勵駿在下半年將先以廣東省及澳門本地消費群為目標市場。同時，隨着漁人碼頭完成翻新會展場地，會先迎來澳門、本地社團及中小企主辦的會展項目。

另外，他們亦部署在勵宮酒店引入大型酒吧及食肆。她更透露，最近來查詢洽租的內地及香港商人數目較前增加，擬開設新型卡拉OK、夜總會會所等。他們亦和本地年青人發起的中小企，籌劃新零售主題概念，甚至找公司引入快餐、輕食，調整零售項目規劃。

下半年先以粵澳本地消費群為目標市場

陳美儀表示，過去一年訪澳來客中，來自廣東省、年齡介乎15歲至34歲客群達700萬人，她相信這批訪客已非局限於博彩，因此長遠擬增加文化旅遊元素，吸引年青遊客來舉辦結婚及拍攝結婚照。

她又稱，漁人碼頭更擬與同系的橫琴勵駿龐都，以一展兩地形式舉辦澳門國際文化美食節，冀以不同活動，吸引更多遊客。